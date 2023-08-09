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Андре Тан назвал модели джинсов, которые актуальны в 2023 году: фотопримеры

Какие джинсы сейчас в моде (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Джинсы давно стали частью женского гардероба. Они удобны, практичны, с их помощью можно создать много разных образов - от нежных до брутальных.

Какие модели джинсов остаются актуальными в 2023 году, рассказал стилист Андре Тан в своем Instagram.

Джинсы с низкой посадкой

По словам стилиста, это те же джинсы с низкой талией, которые еще недавно считались устаревшими. Настоящие модницы знают - они снова в тренде. Не бойтесь низкой посадки, она очень круто смотрится при правильном комбинировании вещей.

Джинсы на низкой посадке (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Прямые джинсы

Беспроигрышная, универсальная и всегда стильная модель - это джинсы прямого кроя. Это уже неизменная классика, поэтому обязательно нужно иметь такую пару в гардеробе.

Прямые джинсы (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Мешковатые" джинсы

Дизайнеры на Неделях моды заявили, что джинсы-скинни - больше не тренд. Мода на широкие джинсы "мешковатого" кроя, хоть и не новая, но они остаются безусловными фаворитами будущего сезона. Можно выбрать разные модели: карго, палаццо, moms и т. д.

"Мешковатые" джинсы (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Печворк

Джинсы в стиле "деним на деним" благодаря популярности экологических тенденций обрели новую жизнь. Многие бренды пытаются использовать остатки тканей и старые изделия для создания новых вещей.

Джинсы-печворк (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Цветные джинсы

Кроме традиционных оттенков джинсов - голубого, синего и серого, в новых коллекциях можно увидеть также цветной деним. Ярко, интересно и на 100% разнообразит ваши образы.

Цветные джинсы (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правильные джинсы - это те, которые подходят именно вам! Обращайте внимание на то, насколько вы в них чувствуете себя удобно. Однако не забывайте также и об актуальности моделей.

Раньше мы писали о том, как подобрать футболку, чтобы выглядело стильно и со вкусом.

Также читайте, как одеваться "словно француженка" при этом не сильно тратиться.

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Андре ТанМодные тренды