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Андре Тан назвав 5 трендових речей, які треба мати у гардеробі у 2023 році

Якою буде мода у 2023 році (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У 2023-ому році в моді пануватиме різноманіття: від класичного нюду до яскравих, спокусливих та багатошарових луків. Відомий український модельєр Андре Тан виділив 5 головних трендових речей, якими варто поповнити свій гардероб, аби вразити оточуючих модним образом.

Про найочікуваніші тенденції цьогорічної моди експерт розповів у себе на сторінці в Instagram.

Шуби

Головний тренд зими - це шуба зі штучного хутра. У моді будуть як класичні варіанти під натуральне хутро, так і кольорові моделі в стилі оверсайз. Тож цей тренд на будь-який смак та колір.

Шуби зі штучного хутра залишаються у трендах 2023 року (фото: GettyImages)

Джинсова класика

Денім не покидає п'єдестал трендів вже кілька років. І найближчим часом явно не має наміру здавати своїх позицій. У цьому сезоні джинс буде дуже популярним - ми носитимемо не лише класику, а й виварену, навмисне зістарену джинсу.

Цього року джинсова тканина буде дуже популярною (фото: GettyImages)

Маскулінність

Гарні новини для тих, хто давно хотів відібрати ту саму сорочку у свого хлопця чи чоловіка. Цього року варто звернути увагу на чоловічі речі. Маскулінні комплекти по типу брючного костюма двійки або трійки, доповнені жіночними деталями, щоб досягти більшого контрасту, - гарант стильного образу.

Маскулінні комплекти будуть дуже популярними цього року (фото: GettyImages)

Шкіра - багато шкіри

Шкіряні тотал луки були актуальні й у попередньому році, але популярність на них лише набиратиме обертів. Шкіра ще довго буде у тренді, тож діставайте всі ваші косухи та шкіряні штани (тільки пам’ятайте, що доречніше буде обирати оверсайз моделі).

Супермодним цього року буде шкіряне вбрання (фото: GettyImages)

Корсети

Підкреслити талію та форми допоможуть корсети. Вони зроблять фігуру більш витонченою, а образ трохи зухвалим. Корсети доречно одягати на сукні чи сорочки, а також на оголене тіло.
Корсети у білизняному стилі залишаються на піку популярності, тож придивіться до них, якщо у вас ще немає такого в гардеробі.

Корсети будуть на піку популярності у 2023 році (фото: GettyImages)

Читайте також про головні тренди 2023 року, які має знати кожна модниця.

Нещодавно ми розповідали про те, які речі вийшли з моди у 2023 році.

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