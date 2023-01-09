Андре Тан назвал 5 трендовых вещей, которые нужно иметь в гардеробе в 2023 году

Шубы

Главный тренд зимы - это шуба из искусственного меха. В моде будут как классические варианты под натуральный мех, так и цветные модели в стиле оверсайза. Так что этот тренд на любой вкус и цвет.

Шубы из искусственного меха остаются в трендах 2023 года (фото: GettyImages)

Джинсовая классика

Деним не покидает пьедестал трендов уже несколько лет. И в ближайшее время явно не намерена сдавать свои позиции. В этом сезоне джинс будет очень популярен - мы будем носить не только классику, но и вываренную, умышленно состаренную джинсу.

В этом году джинсовая ткань будет очень популярной (фото: GettyImages)

Маскулинность

Хорошие новости для тех, кто давно хотел отобрать ту же рубашку у своего парня или мужа. В этом году следует обратить внимание на мужские вещи. Маскулинные комплекты по типу брючного костюма двойки или тройки, дополненные женственными деталями, чтобы добиться большего контраста, - гарант стильного образа.

Маскулинные комплекты будут очень популярны в этом году (фото: GettyImages)

Кожа - много кожи

Кожаные тотал луки были актуальны и в предыдущем году, но популярность на них будет только набирать обороты. Кожа еще долго будет в тренде, так что доставайте все ваши косухи и кожаные штаны (только помните, что уместнее будет выбирать оверсайз модели).

Супермодным в этом году будет кожаная одежда (фото: GettyImages)

Корсеты

Подчеркнуть талию и формы помогут корсеты. Они сделают фигуру более утонченной, а образ немного дерзким. Корсеты уместно одевать на платья или рубашки, а также на обнаженное тело.

Корсеты в бельевом стиле остаются на пике популярности, так что присмотритесь к ним, если у вас еще нет такого в гардеробе.

Корсеты будут на пике популярности в 2023 году (фото: GettyImages)