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Андре Тан чесно зізнався, чи є у нього кохана людина

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Дизайнер Андре Тан, який раніше вперше пояснив, чому приховує свою доньку, чесно зізнався, чи має зараз кохану людину.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю модельєра для подкасту Аліни Шаманської "Розлючена".

Чи має Андре Тан кохану людину

Зі слів стиліста, зараз він перебуває у такому стані, "де має лишатись наодинці, бути самим собою".

"Відчуваю себе океаном, вільно плаваю всередині, відкриваю багато нових ідей. Зараз складний час: і для країни, і для бренду. Багато нових викликів, відповідальності за людей, які на мене працюють. Треба бігти в 5 раз швидше аби бодай наблизитись до результатів довоєнного періоду.

Також він зізнався, що наразі його справа для нього у пріоритеті.

"Я - кар’єрист, і для мене моя справа поки що на першому місці. Бо, на мою думку, час для кохання та сім’ї настає тоді, коли в тебе вже все налаштоване, все працює, а я цим зараз похвалитись не можу. Зараз я знову студент, стартапер - і для мене це цікавий час", - додав дизайнер.

 

Коротка біографія Андре Тана

У 2005 році модельєр став ведучим програми "Жертва моди" на Новому каналі, а у 2006-му першим українським дизайнером, який почав продавати речі власного бренду в Парижі.

Андре був одружений зі своєю бізнес-партнеркою Аліною Харечко, але у травні 2021-го вони оголосили про розлучення. Колишнє подружжя має доньку Софію.

Андре Тан з Аліною Харечко (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

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