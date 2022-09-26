Анатолія Анатоліча пограбували в метро Парижа: з картки зняли чималу суму грошей

У Париж телеведучий приїхав до дітей на свій день народження. Таким чином він хотів зробити їм сюрприз.

"У мене в метро вкрали гаманець. У гаманці були картки, мої права, гаманець сам дуже цінний. Я його в Ріо-де-Жанейро купував", - сказав Анатоліч.

Анатолія Анатоліча пограбували в метро Парижа (скрін)

Телеведучий не розуміє, як міг стати жертвою грабіжників, але припускає, що злочинці спостерігали за тим, як він оплачував проїзд у метро та вводив PIN-код, запам'ятали його та витягли гаманець.

"Я спустився в метро, ​​щоб купити квиток, він коштує 1,90 євро. У метро не можна сплатити Apple Pay, Google Pay, як у нас. Тут у Парижі все допотопне. Потрібно вставити картку і ввести PIN-код. І там багато людей насправді. Ось я вставив картку, ввів PIN-код і спустився в метро, ​​і вже хвилин через 7-8 мені надійшло повідомлення про те, що зняли з моєї карти 260 євро", - поділився шоумен.

Що злодії встигли зняти з картки (скрін)

Анатоліч відразу заблокував усі свої карти і відновлюватиме водійські права через Дію. На щастя, в гаманці не було інших цінних документів, у тому числі паспорта.

Зокрема, ведучий вже встиг звернутися до поліції Парижа.

Анатолія Анатоліча пограбували в метро Парижа (скрін)