Анатолія Анатоліча пограбували в метро Парижа: з картки зняли чималу суму грошей

Українського телеведучого Анатолія Анатоліча пограбували у метро Парижа. Злодії витягли гаманець, в якому знаходилися права водія, банківські картки та українські гривні.
Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.
У Париж телеведучий приїхав до дітей на свій день народження. Таким чином він хотів зробити їм сюрприз.
"У мене в метро вкрали гаманець. У гаманці були картки, мої права, гаманець сам дуже цінний. Я його в Ріо-де-Жанейро купував", - сказав Анатоліч.
Анатолія Анатоліча пограбували в метро Парижа (скрін)
Телеведучий не розуміє, як міг стати жертвою грабіжників, але припускає, що злочинці спостерігали за тим, як він оплачував проїзд у метро та вводив PIN-код, запам'ятали його та витягли гаманець.
"Я спустився в метро, щоб купити квиток, він коштує 1,90 євро. У метро не можна сплатити Apple Pay, Google Pay, як у нас. Тут у Парижі все допотопне. Потрібно вставити картку і ввести PIN-код. І там багато людей насправді. Ось я вставив картку, ввів PIN-код і спустився в метро, і вже хвилин через 7-8 мені надійшло повідомлення про те, що зняли з моєї карти 260 євро", - поділився шоумен.
Що злодії встигли зняти з картки (скрін)
Анатоліч відразу заблокував усі свої карти і відновлюватиме водійські права через Дію. На щастя, в гаманці не було інших цінних документів, у тому числі паспорта.
Зокрема, ведучий вже встиг звернутися до поліції Парижа.
Анатолія Анатоліча пограбували в метро Парижа (скрін)
Раніше Анатоліч закликав батьків перейти на українську мову зі своїми дітьми.
Також шоумен показував людей, які перейшли на сторону росіян.