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Анатолия Анатолича ограбили в метро Парижа: с карты сняли немалую сумму денег

Анатолия Анатолича ограбили в Париже (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинского телеведущего Анатолия Анатолича ограбили в метро Парижа. Воры вытащили кошелек, в котором находились водительские права, банковские карточки и украинские гривны.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

В Париж телеведущий приехал к детям в свой день рождения. Таким образом, он хотел сделать им сюрприз.

"У меня в метро украли кошелек. В кошельке были карточки, мои права, кошелек сам очень ценный. Я его в Рио-де-Жанейро покупал", - сказал Анатолич.

Анатолия Анатолича ограбили в метро Парижа (скрин)

Телеведущий не понимает, как мог стать жертвой грабителей, но предполагает, что преступники наблюдали за тем, как он оплачивал проезд в метро и вводил PIN-код, запомнили его и вытащили кошелек.

"Я спустился в метро, ​​чтобы купить билет, он стоит 1,90 евро. В метро нельзя оплатить Apple Pay, Google Pay, как у нас. Здесь в Париже все допотопное. Нужно вставить карту и ввести PIN-код. И там много людей на самом деле. Вот я вставил карточку, ввел PIN-код и спустился в метро, ​​и уже через 7-8 минут мне поступило сообщение, что сняли с моей карты 260 евро", - поделился шоумен.

Что воры успели снять с карты (скрин)

Анатолич сразу заблокировал все свои карты и будет восстанавливать водительские права через Дию. К счастью, в кошельке не было других ценных документов, в том числе паспорта.

В частности, ведущий уже успел обратиться в полицию Парижа.

Анатолия Анатолича ограбили в метро Парижа (скрин)

Ранее Анатолич призвал родителей перейти на украинский язык со своими детьми.

Также шоумен показывал людей, перешедших на сторону россиян.

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ведущаяАнатолий Анатолич