Анатолій Анатоліч зізнався, чи повернеться його сім'я до України: коли це може статись

Де зараз знаходиться його родина

На новорічні свята шоумен приїхав до дружини та трьох дітей у Францію, де вони мешкають від початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія.

Однак, Анатоліч сподівається, що зовсім скоро його рідні повернуться додому до Києва.

"Я ці дні зі своєю родиною, але вже скоро додому. Цієї весни планую повернути родину до Києва. 2023 рік буде роком нашої перемоги. Впевнений в цьому", - написав Анатоліч.

Анатолій Анатоліч розповів, коли його родина повернеться в Україну (скрін)

Зараз у Франції телеведучий насолоджується часом з родиною. Також вони візуалізують поїздку до Криму, який зовсім скоро звільнять від російських окупантів.

"Візуалізую. Крим 2023", - підписав фото Анатоліч, яке зроблене на тлі морського пейзажу.

Анатолій Анатоліч проводить час зі своєю родиною (скрін)

Анатолій Анатоліч зі своєю родиною (instagram.com/anatoliyanatolich)