Анатолій Анатоліч зізнався, чи повернеться його сім'я до України: коли це може статись

Український телеведучий Анатолій Анатоліч розповів, коли планує повернути свою родину назад до Києва. За його словами це може статись вже цієї весни.
Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.
На новорічні свята шоумен приїхав до дружини та трьох дітей у Францію, де вони мешкають від початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія.
Однак, Анатоліч сподівається, що зовсім скоро його рідні повернуться додому до Києва.
"Я ці дні зі своєю родиною, але вже скоро додому. Цієї весни планую повернути родину до Києва. 2023 рік буде роком нашої перемоги. Впевнений в цьому", - написав Анатоліч.
Зараз у Франції телеведучий насолоджується часом з родиною. Також вони візуалізують поїздку до Криму, який зовсім скоро звільнять від російських окупантів.
"Візуалізую. Крим 2023", - підписав фото Анатоліч, яке зроблене на тлі морського пейзажу.
Нещодавно Анатоліч вперше після довгої розлуки побачився із родиною та показав миле відео з сином.
Також телеведучий пройшовся по акторці Безрук, яка зрадила Україну.