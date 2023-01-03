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Анатолий Анатолич признался, вернется ли его семья в Украину: когда это может произойти

Анатолия Анатолич с семьей (instagram.com.anatoliyanatolich)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич рассказал, когда планирует вернуть свою семью обратно в Киев. По его словам, это может произойти уже этой весной.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Где сейчас находится его семья

На новогодние праздники шоумен приехал к жене и троим детям во Францию, где они живут с начала полномасштабной войны, которую начала Россия.

Однако Анатолич надеется, что совсем скоро его родные вернутся домой в Киев.

"Я эти дни со своей семьей, но уже скоро домой. Этой весной планирую вернуть семью в Киев. 2023 год будет годом нашей победы. Уверен в этом", - написал Анатолич.

Анатолий Анатолич рассказал, когда его семья вернется в Украину (скрин)

Сейчас во Франции телеведущий наслаждается временем с семьей. Также они визуализируют поездку в Крым, который совсем скоро освободят от российских оккупантов.

"Визуализирую. Крым 2023", - подписал фото Анатолич, сделанное на фоне морского пейзажа.

Анатолий Анатолич проводит время со своей семьей (скрин)

Анатолий Анатолич со своей семьей (instagram.com/anatoliyanatolich)

Недавно Анатолич впервые после долгой разлуки увидел семью и показал милое видео с сыном.

Также телеведущий прошелся по актрисе Безрук, которая предала Украину.

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Анатолий Анатолич