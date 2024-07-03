Анатолій Анатоліч зворушливо звернувся до коханої та пригадав історію їхнього знайомства (фото)

Анатолій Анатоліч зворушливо звернувся у соцмережах до своєї дружини Юли з нагоди її дня народження. Шоумен поділився архівними кадрами, а у підписі до них залишив теплі слова.

Як Анатоліч привітав дружину зі святом

Так, у пості зірка пригадав період знайомства з майбутньою обраницею. Вона, за словами шоумена, неабияк вплинула на його подальше життя та змінила та його.

"Коли ми познайомилися з Юлою (я постійно кажу не той рік, тому тут не буду пробувати - це були 2010-ті), то я був трішки іншим. Я важив на 20 кг більше, не знав, що можна пробігти більше одного км, не уявляв, як це мандрувати світом, як це бути батьком, як це будувати плани і мріяти по-справжньому...", - написав Анатолій.

Ведучий привітав дружину з днем народження (Фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Батько трьох дітей також поділився розповіддю про те, яким було їхнє перше побачення.

"Ми побачилися на місточку. Під нами був Дніпро, над нами - мирне небо, а навколо - долар по 8. І перше побачення, на якому ти замовила борщ, і я зрозумів, що це буде щось цікаве. Але навіть не здогадувався наскільки. Так от. Все, що потім сталося зі мною, пов'язано з тобою", - зазначив він.

Шоумен показав архівні кадри (Фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Наостанок знаменитість подякував партнерці за постійну підтримку та любов, а також зізнався, що "бачить її в їхніх дітях".

"Я несподівано почав заробляти. Став телеведучим, а потім блогером, і всі ці переломні моменти пов'язані з такою підтримкою. Я бачу тебе в наших дітях, і це ніколи не зміниться. І в підсумку ти змінила мене. І продовжуєш дивовижним чином впливати на мене й зараз. За багато років після тієї зустрічі на місточку", - також йдеться у джерелі.

Пара виховує трьох дітей (Фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Нагадаємо, у шлюбі з Юлією Бойко Анатоліч виховує доньок Алісу (2011), Лоліту (2013) і сила Ніла, який з'явився на світ у 2021 році. До слова, хрещеною мамою Аліси є виконавиця Світлана Лобода, а хрещеним - автор "95 Кварталу" Вадим Переверзєв.

Зіркове подружжя з донечками (Фото: instagram.com/anatoliyanatolich)