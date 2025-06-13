Анатолій Анатоліч показав, як виглядав він і його батьки у 80-х: фото з особистого архіву

Анатоліч показав батьків на фото

Річ у тім, що шоумен вирішив зробити собі татуювання із зображенням своєї сім'ї у 1984 році.

На фото, яке він прикріпив до публікації, маленький Анатолій сидить на руках у свого батька. Примітно, що батьки майбутньої зірки позують для фото в норкових шапках. Як відомо, у 80-х і 90-х цей головний убір вважався дуже модним і статусним.

Судячи з усього, фото зроблено наприкінці 1984 року - саме цього року він народився. На світлині йому всього кілька місяців.

Анатолій Анатоліч із батьками (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Потім телеведучий показав, як татуювання із зображенням рідних виглядає на його тілі.

Татуювання телеведучого (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Як відреагували в мережі

Фоловери Анатоліча тут же почали коментувати його публікацію:

"Сім'я була заможна. Шапки красиві"

"У нас такі шапки на банках стояли у батьків. Мода була така"

"Анатоліч схожий на тата"

"Крутість цієї фотографії зашкалює"

"З татом дуже схожі".

Нагадаємо, майбутній шоумен народився 1984 року в Кривому Розі.

Він не раз розповідав у своїх інтерв'ю, що його батько, якого також звали Анатолій, був героїновим наркоманом. Він загинув від 8 ножових поранень, коли синові було 2,5 року.

Анатоліч також зазначив, що трапилася бійка і батько загинув від ножових поранень. Людина, яка зробила це, також вживала наркотики. А організатором убивства був друг батька.

"Мій тато тоді вже не вживав. Це було у дворі нашого будинку. Ми жили в приватному секторі в Кривому Розі. Такий наркоманський район, Пісочне. Але нас із мамою не було вдома. Ми були на якомусь дні народженні", - пригадав телеведучий в інтерв'ю Славі Дьоміну.