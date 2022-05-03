Анатолич показал "подонков, перешедших на сторону орков". Среди них - бывший украинский ВДВшник

"В городах на Херсонщине, которые временно захвачены рашистами работает пропаганда, вводят рубли, и конечно ставят своих городских голов. Выбирают их из местных, обычно бывших регионалов", - пишет телеведущий.

Первый герой - самопровозглашенный мэр Каховки, экс-депутат от Партии регионов Павел Филипчук.

Филипчук после "регионов" был в ОПЗЖ. Анатолич говорит, что Паша Филипчук особо ничем не занимался, везде пытался "порешать".

В Instagram Павла указано, что он практикует психоанализ и терапию: "Чищу подсознание/тело. Отключим страхи/сомнения/комплексы/деструктивные/болевые программы/эмоции/привычки/весь трэш".

Скриншот: Павел Филипчук

"У меня вопрос: они (оккупанты. - Ред.) специально выбирают самых... Таких людей, чтобы показать нам, что мы кого хотим, поставим, издеваясь над нами. Или просто никто другой на это не согласится. Поэтому и попадаются такие, как Паша", - спрашивает Анатолич.

На местном телевидении уже работает российская пропаганда, где, тот же Паша Филипчук проталкивает информацию, что "Офис Зеленского отказался от Херсонской области".

Второй "герой" - экс-тамада и аниматор, а теперь мэр Михайловки - Иван Сушко. Еще он - бывший украинский ВДВшник, а еще - пробовал стать депутатом от ОПЗЖ.

Скриншот: Иван Сушко

"Мне интересно, вот этих людей лично Кива нам отбирает? По принципу: чем дебильнее, тем больше нам подходит", - спрашивает Анатолич.