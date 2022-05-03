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Анатоліч показав "покидьків, які перейшли на сторону орків". Серед них - колишній український ВДВшник

Скріншот відео: Анатолій Анатоліч показав зрадників України на відео
Автор: Світлана Мащенко

Телеведучий Анатолій Анатоліч розповів про двох зрадників, яких рашисти поставили "головувати" в Каховці та Михайлівці Запорізької області.

Про це він розповів в Instagram.

"В містах на Херсонщині, які тимчасово захоплені рашистами працює пропаганда, вводять рублі, і звичайно ставлять своїх міських голів. Обирають їх з місцевих, зазвичай колишніх регіоналів", - пише телеведучий.

Перший герой - самопроголошений мер Каховки, екс-депутат від Партії регіонів - Павло Філіпчук.

Філіпчук після "регіонів" був в ОПЗЖ. Анатоліч каже, що Паша Філіпчук особливо нічим не займався, скрізь намагався "порішати".

В Instagram Павла вказано, що він практикує психоаналіз й терапію: "Чищу підсвідомість/тіло. Відключимо страхи/сумніви/комплекси/деструктивні/больові програми/емоції/звички/весь треш".

Скріншот: Павло Філіпчук

"В мене питання: вони (окупанти. - Ред.) спеціально обирають самих… Отаких людей, щоб показати нам, що ми кого хочемо, поставимо, знущаючись над нами. Чи просто ніхто інший на це не погодиться. Тому й попадаються такі, як Паша", - запитує Анатоліч.

На місцевому телебаченні вже працює російська пропаганда, де, той же Паша Філіпчук проштовхує інформацію, що "Офіс Зеленського відмовився від Херсонської області".

Другий "герой" - екс-тамада та аніматор, а тепер мер Михайлівки - Іван Сушко. Ще він - колишній український ВДВшник, а ще - пробував стати депутатом від ОПЗЖ.

Скріншот: Іван Сушко

"Мені цікаво, от цих людей особисто Ківа нам відбирає? За принципом: чим дебільніше, тим більше нам підходить", - запитує Анатоліч.

Раніше ми писали, що Анатолій Анатоліч закликав українців відмовитися від російського контенту.

Також телеведучий розповів, куди вивіз дітей.

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Анатолий Анатолич