Анастасия Заворотнюк обратилась к общественности

Анастасия Заворотнюк, которой диагностировали глиобластому четвертой стадии - рак головного мозга, прервала молчание после слухов о своей смерти и сделала обращение, к которому присоединились и близкие актрисы.

Правда, опять же таки, ни семья, ни сама актриса не стали напрямую общаться с журналистами, а переадресовали это сообщение через директора звезды "Моей прекрасной няни" Стаса Христова, пишут росСМИ.

Актриса и ее близкие попросили перестать спекулировать на ее здоровье и доверять лишь официальным источникам.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ", - заявил Христов.

К слову, не совсем понятно, на какую официальную информацию ссылается директор актрисы, если с момента госпитализации Заворотнюк в средине сентября, не появилось ни одного заявления непосредственно из уст ее окружения.

"Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи", - добавил директор актрисы.

Молчание окружения актрисы о ее состоянии привело даже к тому, что недобросовестная сотрудница клиники, где лечится актриса, пыталась продать фото и видеоматериалы из больничной палаты актрисы.