Анастасія Заворотнюк звернулася до громадськості

Анастасія Заворотнюк, якій діагностували глиобластому четвертої стадії - рак головного мозку, перервала мовчання після чуток про свою смерть і зробила звернення, до якого приєдналися і близькі актриси.

Правда, знову ж таки, ані сім'я, ані сама актриса не стали безпосередньо спілкуватися з журналістами, а переадресували це повідомлення через директора зірки "Моєї прекрасної няні" Стаса Христова, пишуть росЗМІ.

Актриса і її близькі попросили припинити спекулювати на її здоров'ї і довіряти лише офіційним джерелам.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Анастасія Заворотнюк і її оточення просять припинити спекуляції навколо її здоров'я і закликають людей вірити тільки тій інформації, яка з'являється в офіційних ЗМІ", - заявив Христов.

До речі, не зовсім зрозуміло, на яку офіційну інформацію посилається директор актриси, якщо з моменту госпіталізації Заворотнюк в середині вересня, не з'явилося жодної заяви безпосередньо з вуст її оточення.

"Ми просимо поважати рішення актриси і її родини", - додав директор актриси.

Мовчання оточення актриси про її стан призвело навіть до того, що недобросовісна співробітниця клініки, де лікується актриса, намагалася продати фото і відеоматеріали з лікарняної палати актриси.