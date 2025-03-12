Анастасія Цимбалару показала, що носити навесні 2025: ідеї трендових образів

Артистка слідкує за модними трендами та часто показує у своєму блозі цікаві образи на кожен день. Цього разу вона продемонструвала три варіанти з одягом із деніму.

Джинси та біла сорочка

Джинси та класична сорочка білого відтінку - це базовий, але водночас стильний варіант образу. Джинси з високою талією в поєднанні з класичною білою сорочкою підходять для будь-якої ситуації: від офісу до прогулянки містом. Такий образ можна доповнити яскравими аксесуарами або стильними туфлями на підборах.

Цимбалару вибрала блакитні джинси широкого крою з високою лінією талії. Їх вона доповнила чорним шкіряним ременем і білою сорочкою, перед якої вона заправила в штани. Завершували образ актриси сонцезахисні окуляри, масивні прикраси, а також бордові слінгбеки з вузьким носком і сумочка-клатч прямокутної форми.



Анастасія Цимбалару показала новий образ (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Білі джинси й шкіряна куртка

Білі джинси та чорна шкіряна куртка - це вже більш бунтарський і сміливий варіант для тих, хто любить додавати в образи нотки енергії й стилю рок. Поєднання білих джинсів і чорної шкіряної куртки створює баланс між елегантністю і дикістю. Ідеальний варіант для вечірніх виходів або неформальних зустрічей.

Актриса вибрала білі джинси прямого крою, зелену футболку поло, а також шкіряну куртку чорного кольору. Свій образ вона доповнила бежевими кросівками з роздвоєним носком, кепкою і невеликою сумочкою відомого бренду.



Актриса показала тренди весни 2025 (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Джинсові шорти й замшевий піджак

Шорти з деніму і замшевий жакет - цей образ відмінно підходить для теплого весняного дня. Джинсові шорти надають легкість і зручність, а піджак із замші додає елегантності та витонченості. Це чудовий варіант як для прогулянок, так і для неофіційних зустрічей.

Для третього образу акторка вибрала джинсові шорти з порваними краями, чорний лонгслів і піджак у стилі оверсайз із замші найтрендовішого відтінку 2025 року - шоколадно-коричневого. Свій "лук" Цимбалару доповнила ковбойськими чоботами та окулярами.



Цимбалару показала тренди весни 2025 року (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Ці образи - чудовий приклад того, як можна поєднувати класичні елементи з сучасними трендами для створення стильного й універсального вбрання навесні 2025 року. Вони підходять для різних ситуацій і легко адаптуються до різних стилів.

Вас також може зацікавити