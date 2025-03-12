Анастасия Цимбалару показала, что носить весной 2025: идеи трендовых образов

Артистка следит за модными трендами и часто показывает в своем блоге интересные образы на каждый день. На этот раз она продемонстрировала три варианта с одеждой из денима.

Джинсы и белая рубашка

Джинсы и классическая рубашка белого оттенка - это базовый, но в то же время стильный вариант образа. Джинсы с высокой талией в сочетании с классической белой рубашкой подходят для любой ситуации: от офиса до прогулки по городу. Такой образ можно дополнить яркими аксессуарами или стильными туфлями на каблуке.

Цимбалару выбрала голубые джинсы широкого кроя с высокой линией талии. Их она дополнила черным кожаным ремнем и белой рубашкой, перед которой она заправила в брюки. Завершали образ актрисы солнцезащитные очки, массивные украшения, а также бордовые слингбэки с узким носком и сумочка-клатч прямоугольной формы.



Анастасия Цимбалару показала новый образ (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Белые джинсы и кожаная куртка

Белые джинсы и черная кожаная куртка - это уже более бунтарский и смелый вариант для тех, кто любит добавлять в образы нотки энергии и стиля рок. Сочетание белых джинсов и черной кожаной куртки создает баланс между элегантностью и дикостью. Идеальный вариант для вечерних выходов или неформальных встреч.

Актриса выбрала белые джинсы прямого кроя, зеленую футболку поло, а также кожаную куртку черного цвета. Свой образ она дополнила бежевыми кроссовками с раздвоенным носком, кепкой и небольшой сумочкой известного бренда.



Актриса показала тренды весны 2025 (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Джинсовые шорты и замшевый пиджак

Шорты из денима и замшевый жакет - этот образ отлично подходит для теплого весеннего дня. Джинсовые шорты придают легкость и удобство, а пиджак из замши придает элегантности и изяществу. Это отличный вариант как для прогулок, так и для неофициальных встреч.

Для третьего образа актриса выбрала джинсовые шорты с порванными краями, черный лонгслив и пиджак в стиле оверсайз из замши в самом трендовом оттенке 2025 года - шоколадно-коричневом. Свой "лук" Цимбалару дополнила ковбойскими сапогами и очками.



Цимбалару показала тренды весны 2025 (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Эти образы - отличный пример того, как можно сочетать классические элементы с современными трендами для создания стильных и универсальных нарядов весной 2025 года. Они подходят для разных ситуаций и легко адаптируются к разным стилям.

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