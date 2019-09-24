Предатели не должны быть в моей жизни: Приходько сделала неожиданное заявление

Анастасия Приходько (Фото: РБК-Украина)

Приходько рассказала, что связывает ее с отцом ее дочери

Анастасия Приходько, украинская певица, которая после шести лет совместной жизни обвенчалась со своим возлюбленным, призналась, что никогда не была замужем за отцом своей дочери. Об этом, а также о том, почему она решила уйти из политики, артистка рассказала в интервью Кате Король для программы "ЖВЛ".

Анастасия Приходько рассказала, что брак с Александром – первый в ее жизни и ранее она замужем не была. Пара расписалась в 2013 году, но без особого торжества и в обычных спортивных костюмах. Сама роспись едва не сорвалась.

Анастасия Приходько

"Я ждала этого все 32 года. Для меня это было важно, обязательно надеть белое платье, и чтобы фата была хорошая. Эта любовь всегда жила в моем сердце, потому что она была первая. Дата нашей свадьбы была назначена на 3 сентября и когда друзья и мне, и мужу начали петь "Я календарь переверну и снова третье сентября – день прощания", мы задумались. Для того, чтобы дата свадьбы не стала датой прощания – мы перенесли роспись на 4 сентября. Однако утром оба проспали и надели первое, что попалось на глаза", - призналась Приходько.

Александр – ее первый официальный муж, а отец ее дочери, бизнесмен Нурик Кухилаву, не был с ней в официальных отношениях. Кроме того, певица сообщила, что в ее жизни, а также в жизни ее дочери, его больше нет.

"Человек, который изменил, не имеет никакого шанса на общение с ребенком. Предатели не должны быть в моей жизни", - рассказала артистка.

Также она объяснила, почему решила полностью уйти из политики и вернуться на сцену.

"Я очень хотела быть полезной этой стране. Это был самый тяжелый год в моей жизни. Я благодарна за школу, за то, что я прошла. Я умею брать ответственность за свои поступки, поэтому я для себя решила, что эта история для меня закончена. Я немного, наверное, забыла, что я в первую очередь женщина-мать. Мне хочется чего-то мягкого, женственного", - объяснила свою позицию Приходько и намекнула, что ее амплуа на сцене немного изменится.

Анастасия Приходько откровенно рассказала о своей личной жизни и объяснила, почему решила уйти из политики (Видео: YouTube/ЖВЛ)