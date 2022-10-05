Аналогів точно немає: українські військові показали шолом солдала "другої армії світу" (відео)

Зокрема, знявши камуфляжний чохол, українські воїни були шоковані побаченим.

"Файний шолом, головне щоб голова не змерзла", - йдеться під відео.

На відео українець тримає у руках російський шолом. Він каже, що виглядає він дуже добре та в хорошому стані.

"Шолом російського вояки. Показую. Взагалі виглядає як у "спецури", м’якенька голова, нове кріплення, пластмасове, швидкознімне. З чого ж він складається?" - каже захисник.

Знявши камуфльований чохол він виявляє під ним невеликі тонкі металеві пластини.

"Що це? Баняки якісь? І все? А де ж шолом? Де ж той захист 5 класу?" - зазначив військовий.

ЗСУ показали шолом російського військового (скрін)