Аналогов точно нет: украинские военные показали шлем солдата "второй армии мира" (видео)

В частности, сняв камуфляжный чехол, украинские воины были шокированы увиденным.

"Файный шлем, главное, чтобы голова не замерзла", - говорится под видео.

На видео украинец держит в руках российский шлем. Он говорит, что выглядит он очень хорошо и в хорошем состоянии.

"Шлем российского вояки. Показываю. Вообще выглядит как у "спецуры", мягкая голова, новое крепление, пластмассовое, быстросъемное. Из чего он состоит?" - говорит защитник.

Сняв камуфлированный чехол, он обнаруживает под ним небольшие тонкие металлические пластины.

"Что это? Баняки какие-то? И все? А где же шлем? Где же защита 5 класса?" - отметил военный.

ВСУ показали шлем российского военного (скрин)