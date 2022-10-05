Аналогов точно нет: украинские военные показали шлем солдата "второй армии мира" (видео)

Военные Вооруженных сил Украины продолжают и дальше защищать страну от российских оккупантов. Также воины показали каску военного "второй армии мира", которой нет аналогов.
Видео опубликовали в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.
В частности, сняв камуфляжный чехол, украинские воины были шокированы увиденным.
"Файный шлем, главное, чтобы голова не замерзла", - говорится под видео.
На видео украинец держит в руках российский шлем. Он говорит, что выглядит он очень хорошо и в хорошем состоянии.
"Шлем российского вояки. Показываю. Вообще выглядит как у "спецуры", мягкая голова, новое крепление, пластмассовое, быстросъемное. Из чего он состоит?" - говорит защитник.
Сняв камуфлированный чехол, он обнаруживает под ним небольшие тонкие металлические пластины.
"Что это? Баняки какие-то? И все? А где же шлем? Где же защита 5 класса?" - отметил военный.
ВСУ показали шлем российского военного (скрин)
Ранее украинские защитники показывали, во что одевается "вторая армия" мира.
Также мы показывали, во что российские оккупанты превратили дома украинцев на временно захваченных территориях.