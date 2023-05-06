Аналізи, які тільки викачують ваші гроші: список від лікаря

Будь-які аналізи перед щепленням у здорових дітей

Абсолютна більшість патологій, при яких протипоказана вакцинація, не виявляються за допомогою загальноклінічних аналізів і мають клінічні прояви.

Дослідження калу на дисбактеріоз

Це еквівалентно ворожіння на кавовій гущі. Тому що немає норм кількості бактерій у калі по віку, більшість з них умовно-патогенні і не можуть принести шкоди організму.

Виявлення лактазної недостатності

Аналіз методом ПЛР ДНК Lactose intolerance (С/С, С/Т, Т/Т) є неінформативним у дітей, а лише показує генетичну схильність непереносимості лактози у дорослому віці.

Ig (A+M+G) до глистів

Глисну інвазію не діагностують по крові. Позитивні сумарні імуноглобуліни вказують лише на те, що колись була зустріч з глистами і імунітет її запам'ятав.

Ig G до вірусу Епштейна-Барр і цитомегаловірусу

99,9% дітей захворіває і тим, і іншим, тобто у старшому віці у всіх людей антитіла будуть підвищені. Аналіз просто підтвердить цю інформацію.