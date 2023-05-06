Аналізи, які тільки викачують ваші гроші: список від лікаря

Існує ряд абсолютно неінформативних і непотрібних аналізів, які тільки викачають ваші гроші. Особливо грішать таким турботливі батьки, які переживають про часті ГРВІ у дітей, поганий апетит та інші здебільшого надумані проблеми.
Про те, які дитячі аналізи зовсім непотрібні, в Instagram розповіла доктор Ольга Барановська.
Абсолютна більшість патологій, при яких протипоказана вакцинація, не виявляються за допомогою загальноклінічних аналізів і мають клінічні прояви.
Це еквівалентно ворожіння на кавовій гущі. Тому що немає норм кількості бактерій у калі по віку, більшість з них умовно-патогенні і не можуть принести шкоди організму.
Аналіз методом ПЛР ДНК Lactose intolerance (С/С, С/Т, Т/Т) є неінформативним у дітей, а лише показує генетичну схильність непереносимості лактози у дорослому віці.
Глисну інвазію не діагностують по крові. Позитивні сумарні імуноглобуліни вказують лише на те, що колись була зустріч з глистами і імунітет її запам'ятав.
99,9% дітей захворіває і тим, і іншим, тобто у старшому віці у всіх людей антитіла будуть підвищені. Аналіз просто підтвердить цю інформацію.
Раніше ми писали про непотрібні дитячі ліки, які насправді можуть нашкодити малюкам.
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