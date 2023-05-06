Анализы, которые только выкачивают ваши деньги: список от врача

Любые анализы перед прививкой у здоровых детей

Абсолютное большинство патологий, при которых противопоказана вакцинация, не выявляются с помощью общеклинических анализов и имеют клинические проявления.

Исследование кала на дисбактериоз

Это эквивалентно гаданию на кофейной гуще. Так как нет норм количества бактерий в кале по возрасту, большинство из них условно-патогенны и не могут принести вреда организму.

Выявление лактазной недостаточности

Анализ методом ПЦР ДНК Lactose intolerance (С/С, С/Т, Т/Т) - неинформативный у детей, а лишь показывает генетическую предрасположенность непереносимости лактозы во взрослом возрасте.

Ig (A+M+G) к глистам

Глистную инвазию не диагностируют по крови. Положительные суммарные иммуноглобулины указывают только на то, что когда-то была встреча с глистами и иммунитет ее запомнил.

Ig G к вирусу Эпштейна-Барр и цитомегаловирусу

99,9% детей заболевает и тем, и другим, то есть в старшем возрасте у всех людей антитела будут повышены. Анализ просто подтвердит эту информацию.