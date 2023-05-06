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Анализы, которые только выкачивают ваши деньги: список от врача

Какие анализы не нужно сдавать детям (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Существует ряд абсолютно неинформативных и ненужных анализов, которые только выкачают ваши деньги. Особенно грешат таким заботливые родители, которые переживают о частых ОРВИ у детей, плохом аппетите и других в основном надуманных проблемах.

О том, какие детские анализы совсем не нужны, в Instagram рассказала доктор Ольга Барановская.

Любые анализы перед прививкой у здоровых детей

Абсолютное большинство патологий, при которых противопоказана вакцинация, не выявляются с помощью общеклинических анализов и имеют клинические проявления.

Исследование кала на дисбактериоз

Это эквивалентно гаданию на кофейной гуще. Так как нет норм количества бактерий в кале по возрасту, большинство из них условно-патогенны и не могут принести вреда организму.

Выявление лактазной недостаточности

Анализ методом ПЦР ДНК Lactose intolerance (С/С, С/Т, Т/Т) - неинформативный у детей, а лишь показывает генетическую предрасположенность непереносимости лактозы во взрослом возрасте.

Ig (A+M+G) к глистам

Глистную инвазию не диагностируют по крови. Положительные суммарные иммуноглобулины указывают только на то, что когда-то была встреча с глистами и иммунитет ее запомнил.

Ig G к вирусу Эпштейна-Барр и цитомегаловирусу

99,9% детей заболевает и тем, и другим, то есть в старшем возрасте у всех людей антитела будут повышены. Анализ просто подтвердит эту информацию.

Раньше мы писали о ненужных детских лекарствах, которые на самом деле могут навредить малышам.

Кроме того, узнайте, как по лицу распознать распространенную венерическую болезнь.

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