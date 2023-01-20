В Амстердамі облаштували підводний велопаркінг! Ви такого ще не бачили (фото)

Завдяки такому рішенню звільниться переповнена зона біля Центрального вокзалу, де зазвичай паркували велосипеди.

У столиці Нідерландів облаштували велопаркінг під водою на понад 7000 місць. Його будували чотири роки, проєкт обійшовся у 60 мільйонів євро.

Про це повідомляє The Guardian.

Як виглядає підземна велопарковка

Підводний паркінг відкриють 26 січня. Автори проєкту прагнули "розвантажити" територію біля вокзалу, де пасажири залишають велосипеди. На новій стоянці можна буде безплатно зберігати двоколісний транспорт протягом 24 годин. Далі доведеться платити 1,35 євро за добу.

Щоб облаштувати підводний паркінг довелося осушити водойму біля історичної станції, що побудована на трьох штучних островах.

"Центральний вокзал - одне з найжвавіших місць в Амстердамі. Багато велосипедистів використовують цей громадський простір для їзди та для паркування. Муніципалітет вирішив створити підземний велосипедний паркінг (у цьому випадку під водою), щоб повернути громадський простір пішоходам, туристам і людям із обмеженими можливостями", - розповів Пітер Віссер, керівник велосипедного проєкту муніципалітету Амстердама.

Реконструйована набережна біля Центрального вокзалу Амстердама (фото: Senay Boztas)

Варто зазначити, що велосипедів у Нідерландах більше, ніж людей. А сам Амстердам вважається столицею велосипедистів.

За даними автомобільних організацій BOVAG і RAI, у країні 23,4 мільйона двоколісних транспортних засобів при населенні 17,8 мільйона людей.

Підводний велопаркінг поблизу Центрального вокзалу Амстердама (фото: Senay Boztas)

835 000 жителів Амстердама у середньому здійснюють 665 000 поїздок на велосипеді на день.