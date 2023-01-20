В Амстердаме обустроили подводную велопарковку! Вы такого еще не видели (фото)

В столице Нидерландов обустроили велопарковку под водой более чем на 7000 мест. Ее сооружали четыре года, проект обошелся в 60 миллионов евро.

Как выглядит подземная велопарковка

Подводный паркинг будет открыт 26 января. Авторы проекта стремились "разгрузить" территорию возле вокзала, где пассажиры оставляют велосипеды. На новой стоянке можно будет бесплатно хранить двухколесный транспорт в течение 24 часов. Дальше придется платить 1,35 евро за сутки.

Чтобы обустроить подводный паркинг, пришлось осушить водоем возле исторической станции, построенной на трех искусственных островах.

"Центральный вокзал - одно из самых оживленных мест в Амстердаме. Многие велосипедисты используют это общественное пространство для езды и парковки. Муниципалитет решил создать подземный велосипедный паркинг (в этом случае под водой), чтобы вернуть общественное пространство пешеходам, туристам и людям с ограниченными возможностями" , - рассказал Питер Виссер, руководитель велосипедного проекта муниципалитета Амстердама.

Реконструированная набережная у Центрального вокзала Амстердама (фото: Senay Boztas)

Стоит отметить, что велосипедов в Нидерландах больше людей. Сам же Амстердам считается столицей велосипедистов.

По данным автомобильных организаций BOVAG и RAI, в стране 23,4 миллионов двухколесных транспортных средств при населении 17,8 миллионов человек.

Подводный велопаркинг вблизи Центрального вокзала Амстердама (фото: Senay Boztas)

835 000 жителей Амстердама в среднем совершают 665 000 поездок на велосипеде в день.