В Амстердаме решили навсегда закрыть квартал "красных фонарей": что произошло

В Амстердаме решили полностью закрыть популярный квартал красных фонарей. Весь центр эротических услуг перенесут в другую часть города, подальше от центральных улиц, а вместо этого так сделают обновленное место для туристов.

Как сообщает издание The Guardian, такое предложение подала мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема. Большая группа политических партий поддержала ее предложение закрыть окна борделей вдоль узких аллей вокруг доков.

Всех работников интимной сферы услуг попросят покинуть район Де Валлен и перебраться в новый специальный центр в другой части города. Однако, где именно он будет находиться, пока не известно.

Стоит отметить, что христианские партии уже давно добивались закрытия борделей в центре Амстердама и недавно их поддержала также "Народная партия за свободу и демократию", которую возглавляет премьер-министр страны Марк Рютте, а также "Трудовая партия" и "Зеленые".

"Речь идет о том, чтобы перезагрузить Амстердам как город для посетителей. Туристы могут наслаждаться красотой и свободой города, но не за любую цену. Мы должны решительно вмешаться", - рассказал представитель "Рабочей партии".

Мэр Амстердама заявила, что витрины борделей нужно закрыть, так как именно женщины стали основной достопримечательностью квартала красных фонарей и именно на них ходят смотреть туристы.

"Перенос мест работы - это не выход. Потому что тогда клиенты не будут знать, где могут найти секс-работников. Халсема устроит им автобусные туры в Вестелийк-Хавенгебайд?" – рассказала представительница общественной организации, которая выступает против закрытия квартала.

Кстати, депутаты городского совета задумались и над тем, чтобы существенно изменить тип туристов, которые приезжают в Амстердам и готовы запретить продажу марихуаны путешественникам в городских Кофи-шопах. На данный момент — это решение пока не поддержали, так как боятся, что травкой начнут торговать нелегально, на улицах города.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нидерландах задержали самого разыскиваемого наркобарона в мире.