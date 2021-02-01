В Амстердамі вирішили назавжди закрити квартал "червоних ліхтарів": що сталося

В Амстердамі вирішили повністю закрити популярний квартал червоних ліхтарів. Весь центр еротичних послуг перенесуть в іншу частину міста, якомога далі від центральних вулиць, а замість цього так зроблять оновлене місце для туристів.

Як повідомляє видання The Guardian, таку пропозицію подала мер столиці Нідерландів Фемке Халсема. Велика група політичних партій підтримала її пропозицію закрити вікна борделів уздовж вузьких алей навколо доків.

Всіх працівників інтимної сфери послуг попросять покинути район Де Валлен і перебратися в новий спеціальний центр в іншій частині міста. Однак, де саме він буде знаходитися, поки не відомо.

Варто відзначити, що християнські партії вже давно домагалися закриття борделів в центрі Амстердама і нещодавно їх підтримала також "Народна партія за свободу і демократію", яку очолює прем'єр-міністр країни Марк Рютте, а також "Трудова партія" і "Зелені".

"Мова йде про те, щоб перезавантажити Амстердам як місто для відвідувачів. Туристи можуть насолоджуватися красою і свободою міста, але не за будь-яку ціну. Ми повинні рішуче втрутитися", - розповів представник "Робочої партії".

Мер Амстердама заявила, що вітрини борделів потрібно закрити, оскільки саме жінки стали основною визначною пам'яткою кварталу червоних ліхтарів і саме на них ходять дивитися туристи.

"Перенесення місць роботи - це не вихід. Тому що тоді клієнти не будуть знати, де можуть знайти секс-працівників. Халсема влаштує їм автобусні тури в Вестелийк-Хавенгебайд?" – розповіла представниця громадської організації, яка виступає проти закриття кварталу.

До речі, депутати міської ради задумалися над тим, щоб суттєво змінити тип туристів, які приїжджають в Амстердам і готові заборонити продаж марихуани мандрівникам у міських Кофішопах. На цей момент — це рішення поки не підтримали, оскільки бояться, що травичкою почнуть торгувати нелегально, на вулицях міста.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Нідерландах затримали найбільш розшукуваного наркобарона у світі.