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"Эль Чапо из Азии": в Нидерландах задержали самого разыскиваемого наркобарона в мире

Амстердам, Воскресенье 24 января 2021 11:06
"Эль Чапо из Азии": в Нидерландах задержали самого разыскиваемого наркобарона в мире
Фото: Це Чи Лоп (asiatimes.com)
Автор: РБК-Украина

В субботу, 23 января, в Нидерландах задержали одного из самых разыскиваемых наркобаронов мира, известного в криминальном мире под прозвищем "Эль Чапо из Азии" Це Чи Лопа. Он был арестован при помощи сотрудников федеральной полиции Австралии.

Об этом сообщает Sky News.

Канадского гражданина китайского происхождения считают одним из крупнейших в мире торговцев метамфетамином. Считается, что через возглавляемый им международный преступный синдикат "Сэм Гор", также известный как "Компания", в Австралию попадает 70% наркотических веществ, незаконно оказывающихся на территории страны.

Напомним, в Италии начался крупнейший за 30 лет судебный процесс над мафией. Перед судом предстали 355 членов итальянской преступной группировки "Ндрангета".

Кроме того, в 2019 году в Соединенных Штатах приговорил к пожизненному заключению без права досрочного освобождения 62-летнего лидера наркокартеля Синалоа Хоакина Гусмана, известного как Эль Чапо.

Добавим, что в августе 2019 года наркоторговец Амос Дов Сильвер сбежал в аэропорту "Борисполь" при попытке депортации его в Израиль. При этом изначально данную информацию распространяли израильские СМИ, а Государственная пограничная служба отрицала, что Сильвер сбежал после паспортного контроля.

В итоге наркобарона все-таки задержали уже в Умани Черкасской области и экстрадировали в Израиль рейсовым самолетом в ночь на 18 августа 2019 года.

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