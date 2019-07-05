Амстердам отказался принимать Евровидение 2020: конкурс под угрозой

Проведение Евровидения 2020 под угрозой срыва
Евровидение 2020 не состоится в Амстердаме. Столица Нидерландов стала уже третьим городом этой страны, который отказался от проведения песенного конкурса.
О том, что Евровидение 2020 не пройдет в Амстердаме, сказала мэр города Фемке Халсема. Причиной чиновник назвала то, что вмещающий 17 тыс. зрителей концертный зал Ziggo Dome, в котором планировалось провести конкурс, оказался забронирован на даты проведения грандиозного музыкального мероприятия (с 12 по 16 мая).
"Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести", - отметила Халсема.
При этом она добавила, что власти Амстердама пытались найти другое место для проведения Евровидения 2020, но и эти попытки не увенчались успехом.
Арена Ziggo Dome в Амстердаме (Фото: eurovisionworld.com)
Добавим, что ранее о невозможности принять Евровидение 2020 заявили другие города - Гаага и Бреда.
Таким образом, на данный момент потенциальными городами, в которых может пройти песенное действо, остаются Арнем, Маастрихт, Роттердам, Утрехт и Хертогенбос.
Напомним, что Евровидение 2020 должно пройти в Нидерландах. Это право для своей страны завоевал исполнитель Дункан Лоуренс, который с песней "Arcade" в 2019 году одержал победу на конкурсе в Тель-Авиве.
Duncan Laurence - Arcade