Амстердам відмовився приймати Євробачення 2020: конкурс під загрозою

Проведення Євробачення 2020 під загрозою зриву
Євробачення 2020 не відбудеться в Амстердамі. Столиця Нідерландів стала третім містом цієї країни, яке відмовилося від проведення пісенного конкурсу.
Про те, що Євробачення не 2020 пройде в Амстердамі, сказала мер міста Фемке Халсема. Причиною чиновник назвала те, концертний зал Ziggo Dome, що вміщає 17 тис. глядачів, в якому планувалося провести конкурс, виявився заброньованим на дати проведення грандіозного музичного заходу (з 12 по 16 травня).
"Це пов'язано з бронюваннями, які, як з'ясувалося при ретельному вивченні, неможливо перенести", - зазначила Халсема.
При цьому вона додала, що влада Амстердама намагалися знайти інше місце для проведення Євробачення 2020, але і ці спроби не увінчалися успіхом.
Арена Ziggo Dome в Амстердамі (Фото: eurovisionworld.com)
Додамо, що раніше про неможливість прийняти Євробачення 2020 заявили інші міста - Гаага та Бреда.
Таким чином, на даний момент потенційними містами, в яких може пройти пісенне дійство, залишаються Арнем, Маастріхт, Роттердам, Утрехт і Хертогенбос.
Нагадаємо, що Євробачення 2020 повинно пройти в Нідерландах. Це право для своєї країни завоював виконавець Дункан Лоренс, який з піснею "Arcade" в 2019 році здобув перемогу на конкурсі в Тель-Авіві.
Duncan Laurence - Arcade