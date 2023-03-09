Аморальний бруд і вульгарність: Бурмака охарактеризувала російську культуру

Співачка Марія Бурмака висловилась про рівень російської культури та їхній шоу-бізнес. Артистка вважає, що саме аморальна культура виростила покоління вбивць, які прийшли з війною в Україну.

Про російський шоу-бізнес і культуру

"У якийсь момент у багатьох російських артистів почалась максимальна пошлість, вульгаризація. Такі речі, які вихованим людям не можна говорити в суспільстві. У мене деколи округлювалися очі. А тоді ми бачили кадри з вечірок з російської глибинки і це просто якийсь аморальний бруд, аморальна грязь. І ти розумієш, що то культура їх так виховує. А зараз це покоління виросло і приїхало нас вбивати. А це і є значення культури", - каже співачка.

Також додає, що цю ж культуру намагались насаджувати і в Україні.

"Попробували б ви в нас принести на радіо пісню з розумними словами 5-6 років тому, яка не тільки про фізичний прояв любові. Але були артисти, які прагнули пронести щось світле, розумне і те, що апелює до душі. І в Україні не сталося того, що в нас не розрізняють добро і зло. Ми розуміємо, що є речі, які не можна робити", - говорить Марія.

Про виступи в Москві

Бурмака також розповіла про свої два виступи у Росії і тогочасну атмосферу в Москві.

"Це був 1989 рік - ще до проголошення незалежності України. Це був виступ після "Червоної рути" для студентів московського університету. І ще один раз виступала у 1995 році. Я там була тільки протягом одного дня, толком ні з ким не спілкувалась", - каже артистка.

Марія згадує, що тоді ще була українська книгарня на Арбаті у Москві і не відчувалось відкритої агресії до нас.

"А вже потім почали все закривати. Вже тоді розуміли, до чого все йде. Але чітко це проявилося, коли до влади прийшов Путін. Коли дивним чином не стало Новодворської і Нємцова", - каже Бурмака.

При цьому співачка зазначає, що вона ніколи не співпрацювала з російськими артистами у колаборації, але її й не запрошували до таких проєктів.

"Певно відчували в мені не ту людину, яку треба туди запрошувати. Хоча войовничої настанови у мене ніколи не було", - зазначається Марія.