Аморальная грязь и пошлость: Бурмака охарактеризовала российскую культуру

Певица Мария Бурмака высказалась об уровне русской культуры и их шоу-бизнесе. Артистка считает, что именно аморальная культура вырастила поколение пришедших с войной в Украину убийц.

О российском шоу-бизнесе и культуре

"В какой-то момент у многих российских артистов началась максимальная пошлость, вульгаризация. Такие вещи, которые воспитанным людям нельзя говорить в обществе. У меня порой округлялись глаза. А тогда мы видели кадры с вечеринок из русской глубинки и это просто какая-то аморальная грязь, безнравственная грязь. И ты понимаешь, что это культура их так воспитывает. А сейчас это поколение выросло и приехало нас убивать. А это и есть значение культуры", - говорит певица.

Также добавляет, что эту культуру пытались насаждать и в Украине.

"Попробовали бы вы у нас принести на радио песню с умными словами 5-6 лет назад, которая не только о физическом проявлении любви. Но были артисты, которые стремились пронести что-то светлое, умное и то, что апеллирует по душе. И в Украине не произошло того, что у нас не различают добро и зло. Мы понимаем, что есть вещи, которые нельзя делать", - говорит Мария.

О выступлениях в Москве

Бурмака также рассказала о своих двух выступлениях в России и об атмосфере в Москве в то время.

"Это был 1989 год - еще до провозглашения независимости Украины. Это было выступление после "Червоної рути" для студентов московского университета. И еще один раз выступала в 1995 году. Я там была только в течение одного дня, толком ни с кем не общалась", - говорит артистка.

Мария вспоминает, что тогда еще был украинский книжный магазин на Арбате в Москве и не ощущалось открытой агрессии к нам.

"А уже потом начали все закрывать. Уже тогда понимали, к чему все идет. Но ясно это проявилось, когда к власти пришел Путин. Когда странным образом не стало Новодворской и Немцова", - говорит Бурмака.

При этом певица отмечает, что она никогда не сотрудничала с российскими артистами в коллаборации, но ее и не приглашали в такие проекты.

"Вероятно чувствовали во мне не того человека, которого надо туда приглашать. Хотя воинственного наставления у меня никогда не было", - отмечается Мария.