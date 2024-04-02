З амфітеатром і будинком ветеранів. Під Києвом облаштують новий громадський простір (фото)

Як виглядатиме громадський простір

Під час російської окупації у 2022 році Макарів було знищене на 40%. Зараз містечко повертають до життя.

Експерти вважають, що Панський парк має великий потенціал. Там уже є кафе, дитяча й спортивна інфраструктура, краєзнавчий музей на збереженому Городищі, оточеному ровом, річка з пляжем і біорізноманіттям.

У парку експерти пропонують облаштувати простір для проведення майстеркласів із ремісництва, виставок і локальних свят. Городище хочуть поєднати з громадським простором на березі річки Здвиж.

Так виглядатиме громадський простір у Макарові (фото: Space Odissey)

На території парку облаштують інклюзивні пандуси. А ще хочуть створити амфітеатр-пірс, який призначений для активного відпочинку (каякінг, стрибки у воду, плавання). Там також можна буде проводити культурні й освітні заходи.

Команда "Наше місце" пропонує звести Будинок ветеранів на березі річки. Він буде відмежований очеретом, а добратись можна буде до нього через місток. Будиночок зможе вмістити до 12 людей, там можна буде залишитись на відпочинок із ночівлею.

Так виглядатиме громадський простір у Макарові (фото: Space Odissey)

Також у громадському просторі хочуть облаштувати спортивно-реабілітаційний центр - ділянку виділять на території спортивного комплексу.

Згідно із планом, у парку також передбачено облаштування літньої тераси, зони фонтану та пляжу.

На першому етапі облаштування простору збудують амфітеатр-пірс. Для цього уже проводять геологічні вишукування. Проєкт ініціювала та фінансує група дорожньо-будівельних компаній RDS. Розробкою проекту амфітеатру та набережної займається архітектурна студія Space Odissey.

Так виглядатиме громадський простір у Макарові (фото: Space Odissey)