З амфітеатром і будинком ветеранів. Під Києвом облаштують новий громадський простір (фото)

Команда проекту "Наше місце" презентувала концепцію відновлення Панського парку в Макарові, що під Києвом. На його території пропонують облаштувати громадський простір.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію The Village Україна.
Під час російської окупації у 2022 році Макарів було знищене на 40%. Зараз містечко повертають до життя.
Експерти вважають, що Панський парк має великий потенціал. Там уже є кафе, дитяча й спортивна інфраструктура, краєзнавчий музей на збереженому Городищі, оточеному ровом, річка з пляжем і біорізноманіттям.
У парку експерти пропонують облаштувати простір для проведення майстеркласів із ремісництва, виставок і локальних свят. Городище хочуть поєднати з громадським простором на березі річки Здвиж.
На території парку облаштують інклюзивні пандуси. А ще хочуть створити амфітеатр-пірс, який призначений для активного відпочинку (каякінг, стрибки у воду, плавання). Там також можна буде проводити культурні й освітні заходи.
Команда "Наше місце" пропонує звести Будинок ветеранів на березі річки. Він буде відмежований очеретом, а добратись можна буде до нього через місток. Будиночок зможе вмістити до 12 людей, там можна буде залишитись на відпочинок із ночівлею.
Також у громадському просторі хочуть облаштувати спортивно-реабілітаційний центр - ділянку виділять на території спортивного комплексу.
Згідно із планом, у парку також передбачено облаштування літньої тераси, зони фонтану та пляжу.
На першому етапі облаштування простору збудують амфітеатр-пірс. Для цього уже проводять геологічні вишукування. Проєкт ініціювала та фінансує група дорожньо-будівельних компаній RDS. Розробкою проекту амфітеатру та набережної займається архітектурна студія Space Odissey.
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