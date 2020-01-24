Александр Серов едет в Киев, хотя был в Крыму: буду петь на украинском

Александр Серов посещал оккупированный Крым (фото: facebook com Александр Серов)

Александр Серов пообещал спеть на украинском, если ему разрешат концерт в Киеве

Александр Серов собрался с концертом в Киев 23 марта, но еще не знает, будет ли выступление. Российский певец посещал Крым после его аннексии Россией и в Украине хотят запретить анонсированный концерт. Сам исполнитель не понимает, почему его вдруг сделали "врагом народа", ведь он ничего такого криминального не сделал.

Исполнитель рассказал, что его родные до сих пор живут в Николаеве, а сам он внес вклад в развитие украинской культуры. Напомним, что Александр Серов родился тоже в Украине.

"Как мне можно запретить въезд, если я родился в Украине? Работал и кое-что сделал для культуры этой страны, как музыкальный руководитель. Вот и вся моя миссия. Я не знаю, я отрицательного ничего не делал", - рассказал Серов изданию "КП в Украине".

Александр до конца не знает, состоится ли его коцерт в Киеве, говорит, что этот вопрос нужно задавать организаторам. Также Серов пообещал исполнить песни на украинском языке, если выступление все же состоится.

"Конечно, будут песни на украинском языке. Мое уважение к украинской песне безмерно. Потому что она меня взрастила как певца или как музыканта со времен Александра Билаша, Степана Сабадаша, стихи Дмитрия Майбороды и музыка Мирослава Скорика. Я называю вам имена тех, кто был популярен в 60-70-х, но именно тогда я все это впитывал. Как можно не помнить Дмитрия Гнатюка, Анатолия Соловьяненко, Василия Кондратюка, Константина Огневого!? " - сказал Серов.

Певец признался, что, если СБУ запретит его концерт в Киеве, значит так тому и быть. По поводу посещения Крыма артист сообщил, что Севастополь ему очень дорог и он не мог там не выступить. К слову, он приезжал туда к друзьям и знакомым, а не с концертом.

"Мой приезд в Севастополь был потому, что я отдал три года этому городу, когда жил в Советском Союзе. Понимаете? Севастополь дал мне путевку в жизнь. Там дисциплина, там было все для того, чтобы проявить характер, силу воли и духа. Я думаю, если бы я не служил в Севастополе, то не стал бы певцом. Мой визит в Севастополь был только благородным!" - резюмировал Серов.