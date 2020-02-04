Американці теж проти: в США не пустили музиканта, який підтримав анексію Криму

В США не пустили відомого джазового музиканта (Колаж РБК-Україна)

Джазовий музикант Бутман виявився персоною нон-грата в США

В США не пустили відомого російського музиканта, який підтримав анексію Криму Ігоря Бутмана. Джазовий музикант повинен був виступити в Чикаго.

Напередодні концерту Ігоря Бутмана в Нью-Йорку зібралися активісти організації Arts Against Aggression ("Мистецтво проти агресії") і влаштували акцію протесту. Вони вийшли з плакатами: "Крим – це Україна", "Ганьба Blue Note", "Не грай по нотах Путіна", "Путін, забери руки від України", "Зупиніть вірус російської агресії".

Як повідомляє видання "Радіо Свобода", раніше активісти писали листи організаторам концерту та просили скасувати концерт музиканта, який підтримав у 2014 році анексію Криму та агресію проти України.

Організатори відреагували на лист, а також на акцію протесту, але в офіційному повідомленні було вказано, що концерт Бутмана скасовується через розбіжності в графіку джазового музиканта.

Варто зазначити, що концерти Бутмана і раніше були скасовані в США. У 2019 році був анульований концерт в Бостоні, а у 2020 році – в місті Енн-Арбор, штат Мічиган. До речі, цей концерт був скасований через те, що громадська організація повідомила організаторам про політичну позицію виконавця.

Ігор Бутман – радянський і російський саксофоніст, у якого два громадянства – Росії та США. З 2008 року – він член партії "Єдина Росія". Працював з такими відомими музикантами як Олег Лундстрем і Борис Гребенщиков.

У березні 2014 року він підписав Колективне звернення до російської громадськості діячів культури Росії в підтримку позиції Путіна по Україні та Криму. Після цього він став персоною нон грата на багатьох джазових майданчиках і фестивалях в усьому світі.