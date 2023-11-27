"Не варто лізти не у свої справи". Що американці знають про російсько-українську війну (відео)

Журналіст вирішив поцікавитися в американців, як вони ставляться до повномасштабної війни в Україні та що їм про неї відомо. Більшість респондентів розповіли базові факти, а інша частина опитаних відповіла, що нічого не знає.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на YouTube-каналі "Укрінформ" ділиться відповідями мешканців США.

Що відповіли американці

В опитуванні брали участь звичайні мешканці міст, не політики чи посадовці. Вони різні за віком, статтю, расою та політичними вподобаннями. Ось, які відповіді отримав журналіст:

"Війна проти цивільного населення - це завжди погано".

"Я знаю, що вона триває. Не буду брехати: я не дуже стежила за новинами. Більше була зосереджена на палестинській війні з ХАМАС".

"Так, ми знаємо те, що нам кажуть".

"Нічого не знаю про це, даруйте".

"Це політичне потрясіння те, що відбувається між Росією та Україною. Росія хоче загарбати Україну, заволодіти її територією. Я категорично проти цього".

"Я знаю, що це почалося близько півтора року тому, у лютому. Росія вторглася в Україну, і вона все ще тримає в окупації значну частину України. А Крим окупувала з 90-х років, і вони все ще воюють".

"Останнім часом я не дуже багато чув про це. Частково тому, що здебільшого читаю про війну в Ізраїлі. Продовжую це робити".

"Думаю, що все це було сплановано заздалегідь. Ще до того, як почалося. Американський уряд, ЦРУ та геть увесь світ - вони крадуть багато грошей. Американці вовтузяться з Україною вже 30 років, щось ніби того. Тому я не думаю, що точно знаємо, у чому суть цієї війни чи чому вона триває. Завжди десь у світі відбувається війна, бо це добре для військово-промислового комплексу, це добре для балансу сил".

Другим запитання до американців було таке: чи повинні США допомагати Україні оборонятися від Росії. Відповіді опитаних нижче: