"Не варто лізти не у свої справи". Що американці знають про російсько-українську війну (відео)

Журналіст вирішив поцікавитися в американців, як вони ставляться до повномасштабної війни в Україні та що їм про неї відомо. Більшість респондентів розповіли базові факти, а інша частина опитаних відповіла, що нічого не знає.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на YouTube-каналі "Укрінформ" ділиться відповідями мешканців США.
Що відповіли американці
В опитуванні брали участь звичайні мешканці міст, не політики чи посадовці. Вони різні за віком, статтю, расою та політичними вподобаннями. Ось, які відповіді отримав журналіст:
"Війна проти цивільного населення - це завжди погано".
"Я знаю, що вона триває. Не буду брехати: я не дуже стежила за новинами. Більше була зосереджена на палестинській війні з ХАМАС".
"Так, ми знаємо те, що нам кажуть".
"Нічого не знаю про це, даруйте".
"Це політичне потрясіння те, що відбувається між Росією та Україною. Росія хоче загарбати Україну, заволодіти її територією. Я категорично проти цього".
"Я знаю, що це почалося близько півтора року тому, у лютому. Росія вторглася в Україну, і вона все ще тримає в окупації значну частину України. А Крим окупувала з 90-х років, і вони все ще воюють".
"Останнім часом я не дуже багато чув про це. Частково тому, що здебільшого читаю про війну в Ізраїлі. Продовжую це робити".
"Думаю, що все це було сплановано заздалегідь. Ще до того, як почалося. Американський уряд, ЦРУ та геть увесь світ - вони крадуть багато грошей. Американці вовтузяться з Україною вже 30 років, щось ніби того. Тому я не думаю, що точно знаємо, у чому суть цієї війни чи чому вона триває. Завжди десь у світі відбувається війна, бо це добре для військово-промислового комплексу, це добре для балансу сил".
Другим запитання до американців було таке: чи повинні США допомагати Україні оборонятися від Росії. Відповіді опитаних нижче:
"Вважаю, що якщо ми не будемо допомагати українцям, то будемо використовувати для цього наших власних людей".
"Так. Щодо точної суми, знаєте, я читала багато різних статей про загальну суму, яка виділяється Україні. Якщо не помиляюся, то йдеться про мільярди. Я не знаю, чи це повинно бути так багато, бо невідомо, що відбувається з американською економікою. Але вважаю, що США повинні допомагати".
"Ми, Сполучені Штати, повинні бути послами миру. Ми повинні зупиняти війни в усьому світі, припинити вбивати одне одного, щоб люди жили. Тому замість того, щоб допомагати у воєнних зусиллях, ми повинні допомагати у мирних зусиллях".
"Думаю, Америка повинна допомагати до певної міри. Я не вважаю, що це таке однозначне запитання. На мою думку, повинні бути певні застереження щодо допомоги, а також умови".
"Я вважаю, що Сполученим Штатам іноді не варто лізти не у свої справи. Думаю, вони завжди лізуть у чужі справи, а повинні турбуватися про проблеми тут".
"Ні, оскільки Америка просто розпалює війну, якої не повинно бути. Нехай вона дасть Україні спокій, і нехай Росія дасть їй спокій".
"До певної міри я не знаю, як саме Америка може допомогти й не знаю, що саме повинна зробити Америка. Але я думаю, що Америка повинна це робити".