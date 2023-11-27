"Не стоит лезть не в свои дела". Что американцы знают о российско-украинской войне (видео)

Журналист решил поинтересоваться у американцев, как они относятся к полномасштабной войне в Украине и что им известно о ней. Большинство респондентов рассказали базовые факты, а остальная часть опрошенных ответила, что ничего не знает.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube-канале "Укринформ" делится ответами жителей США.
Что ответили американцы
В опросе принимали участие обычные жители городов, не политики или должностные лица. Они разные по возрасту, полу, расе и политическим предпочтениям. Вот какие ответы получил журналист:
"Война против гражданского населения - это всегда плохо".
"Я знаю, что она продолжается. Не буду врать: я не очень следила за новостями. Больше была сосредоточена на палестинской войне с ХАМАС".
"Да, мы знаем то, что нам говорят".
"Ничего не знаю об этом, извините".
"Это политическое потрясение происходящее между Россией и Украиной. Россия хочет захватить Украину, завладеть ее территорией. Я категорически против этого".
"Я знаю, что это началось около полутора лет назад, в феврале. Россия вторглась в Украину, и она все еще держит в оккупации значительную часть Украины. А Крым оккупировала с 90-х годов, и они все еще воюют".
"В последнее время я не очень много слышал об этом. Отчасти потому, что в большинстве своем читаю о войне в Израиле. Продолжаю это делать".
"Думаю, что все это было спланировано заранее. Еще до того, как началось. Американское правительство, ЦРУ и весь мир - они воруют много денег. Американцы возятся с Украиной уже 30 лет, что-то вроде того. Поэтому я не думаю, что точно знаем, в чем суть этой войны или почему она продолжается. Всегда где-то в мире идет война, потому что это хорошо для военно-промышленного комплекса, это хорошо для баланса сил".
Вторым вопрос к американцам был такой: должны ли США помогать Украине обороняться от России. Ответы опрошенных ниже:
"Считаю, что если мы не будем помогать украинцам, будем использовать для этого наших собственных людей".
"Да. Относительно точной суммы, знаете, я читала много разных статей об общей сумме, выделяемой Украине. Если не ошибаюсь, то речь идет о миллиардах. Я не знаю, должно ли это быть так много, потому что неизвестно, что происходит с американской экономикой. Но считаю, что США должны помогать".
"Мы, Соединенные Штаты, должны быть послами мира. Мы должны останавливать войны по всему миру, прекратить убивать друг друга, чтобы люди жили. Поэтому вместо того, чтобы помогать в военных усилиях, мы должны помогать в мирных усилиях".
"Думаю, Америка должна помогать в определенной степени. Я не считаю, что это такой однозначный вопрос. На мой взгляд, должны быть определенные оговорки о помощи, а также условия".
"Я считаю, что Соединенным Штатам иногда не стоит лезть не в свои дела. Думаю, они всегда лезут в чужие дела, а должны заботиться о проблемах здесь".
"Нет, поскольку Америка просто разжигает войну, которой не должно быть. Пусть она оставит в Украине покой, и пусть Россия оставит ее в покое".
"В некоторой степени я не знаю, как именно Америка может помочь и не знаю, что именно должна сделать Америка. Но я думаю, что Америка должна это делать".