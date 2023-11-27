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"Не стоит лезть не в свои дела". Что американцы знают о российско-украинской войне (видео)

Журналист опросил американцев о войне в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Журналист решил поинтересоваться у американцев, как они относятся к полномасштабной войне в Украине и что им известно о ней. Большинство респондентов рассказали базовые факты, а остальная часть опрошенных ответила, что ничего не знает.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube-канале "Укринформ" делится ответами жителей США.

Что ответили американцы

В опросе принимали участие обычные жители городов, не политики или должностные лица. Они разные по возрасту, полу, расе и политическим предпочтениям. Вот какие ответы получил журналист:

  • "Война против гражданского населения - это всегда плохо".
  • "Я знаю, что она продолжается. Не буду врать: я не очень следила за новостями. Больше была сосредоточена на палестинской войне с ХАМАС".
  • "Да, мы знаем то, что нам говорят".
  • "Ничего не знаю об этом, извините".
  • "Это политическое потрясение происходящее между Россией и Украиной. Россия хочет захватить Украину, завладеть ее территорией. Я категорически против этого".
  • "Я знаю, что это началось около полутора лет назад, в феврале. Россия вторглась в Украину, и она все еще держит в оккупации значительную часть Украины. А Крым оккупировала с 90-х годов, и они все еще воюют".
  • "В последнее время я не очень много слышал об этом. Отчасти потому, что в большинстве своем читаю о войне в Израиле. Продолжаю это делать".
  • "Думаю, что все это было спланировано заранее. Еще до того, как началось. Американское правительство, ЦРУ и весь мир - они воруют много денег. Американцы возятся с Украиной уже 30 лет, что-то вроде того. Поэтому я не думаю, что точно знаем, в чем суть этой войны или почему она продолжается. Всегда где-то в мире идет война, потому что это хорошо для военно-промышленного комплекса, это хорошо для баланса сил".

Вторым вопрос к американцам был такой: должны ли США помогать Украине обороняться от России. Ответы опрошенных ниже:

  • "Считаю, что если мы не будем помогать украинцам, будем использовать для этого наших собственных людей".
  • "Да. Относительно точной суммы, знаете, я читала много разных статей об общей сумме, выделяемой Украине. Если не ошибаюсь, то речь идет о миллиардах. Я не знаю, должно ли это быть так много, потому что неизвестно, что происходит с американской экономикой. Но считаю, что США должны помогать".
  • "Мы, Соединенные Штаты, должны быть послами мира. Мы должны останавливать войны по всему миру, прекратить убивать друг друга, чтобы люди жили. Поэтому вместо того, чтобы помогать в военных усилиях, мы должны помогать в мирных усилиях".
  • "Думаю, Америка должна помогать в определенной степени. Я не считаю, что это такой однозначный вопрос. На мой взгляд, должны быть определенные оговорки о помощи, а также условия".
  • "Я считаю, что Соединенным Штатам иногда не стоит лезть не в свои дела. Думаю, они всегда лезут в чужие дела, а должны заботиться о проблемах здесь".
  • "Нет, поскольку Америка просто разжигает войну, которой не должно быть. Пусть она оставит в Украине покой, и пусть Россия оставит ее в покое".
  • "В некоторой степени я не знаю, как именно Америка может помочь и не знаю, что именно должна сделать Америка. Но я думаю, что Америка должна это делать".

 

Ранее мы сообщали о том, что украинскую беженку арестовали в США за избиение ребенка.

Читайте также, как украинцы относятся к мужчинам, выехавшим за границу.

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