Американский чизбургер-суп: рецепт блюда, которое вызовет восторг у гостей
Рецептов супов существует множество - холодные блюда, крем-супы и даже супы-пасты. Хотя суп-чизбургер по американскому рецепту вряд ли заменит бургер, вкус этого блюда поразит каждого.
О том, как приготовить суп по-американски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "рецепти от mil_alexx".
Что нужно для супа-чизбургера
Для того чтобы приготовить этот вкусный американский суп, понадобятся следующие ингредиенты:
- бульон или вода - 2 л
- сливки (жирность 15-20%) - 300 мл
- растительное масло - 15 г
- телячий или говяжий фарш - 500 г
- картофель - 500 г
- морковь - 120 г
- лук - 120 г
- сельдерей - 120 г
- сыр чеддер - 60 г
- соль - по вкусу
- перец - по вкусу
- хмели-сунели - по вкусу
- прованские травы - по вкусу
- итальянские травы - по вкусу
Как готовить суп-чизбургер
Приготовление американского супа-чизбургера начинается с обжаривания фарша. Его можно сделать самостоятельно из выбранных кусков мяса или приобрести готовый фарш в магазине.
Обжаривать фарш можно сразу в той посуде, в которой будет готовиться суп. Однако важно, чтобы кастрюля была большой и с толстыми стенками - это обеспечит равномерное прогревание.
Вылейте в разогретую посуду масло, а затем выложите фарш. Добавьте соль, перец и специи по вкусу. Постоянно разбивая комочки лопаткой, жарьте фарш в течение 12 минут до светлого коричневого цвета.
Почистьте и нарежьте на маленькие кубики лук. Сельдерей необходимо помыть и также нарезать кубиками, а морковь - почистить и натереть на терке. Всыпьте овощи в готовый фарш.
Жарьте смесь в течение 10-12 минут, периодически перемешивая. Тем временем помойте и почистьте картофель, нарежьте его на кубики среднего размера. Когда фарш с овощами обжарится, добавьте картошку и, по желанию, ароматные травы.
Залейте ингредиенты водой и варите суп-чизбургер в течение 20 минут. Для того чтобы сделать блюдо еще вкуснее и сытнее, вместо воды можно использовать бульон, сделав его из мяса или концентрированного кубика.
Когда суп проварится, влейте сливки и добавьте сыр, который для облегчения приготовления можно натереть или нарезать на маленькие куски. Перемешайте блюдо до полного растворения сыра - тогда суп-чизбургер будет готов.
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