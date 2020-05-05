Американский актер снял клип на украиноязычную песню: мрії кличуть за небокрай

Американский актер и певец Алекс Громаковский, который известен также под псевдонимом GREMO, презентовал дебютный клип. В основу видео и песни положена история жизни артиста и его жизненная философия: не легко начинать все сначала, в "далекой стороне", однако человеку под силу все, если еuj сопровождает любовь.

"Идея этой песни появилась примерно четыре года назад. Тогда я почувствовал, что хочу рассказать свою историю. Подлинность - ее ключевая сила, поэтому главные роли в клипе мы играем с женой. В видеоработе рассказывается о главном: несмотря на расстояния, проблемы и трудности, любовь побеждает все. Любовь - это бесценный дар. Берегите эти чувства", - отметил GREMO.

Клип на украиноязычную песню был снят в Чикаго. Этот американский мегаполис стал родным городом для него - именно здесь GREMO женился на своей возлюбленной Лане и сегодня супруги воспитывают трехлетнего сына. Невероятные пейзажи Города Ветров также привлекают своей одухотворенностью, неповторимым шармом и красотой архитектуры. Они гармонично вплелись в общую композицию клипа.

GREMO - У далекій стороні

Текст песни "У далекій стороні":

Сам-один я на чужині

Перебите крило, й мені

Ну ніяк не піднятися в небо

Поки можу іти чи повзти

Помолюся – нехай щастить

І нехай в них все буде як треба

Приспів:

У далекій стороні

Де свiтло у вiкні

У далекій стороні

Де сніжить зима

Всім вітрам, снігам на зло

Бережуть серця тепло

У далекій стороні

Де мене нема

Мрії кличуть за небокрай

Обіцяють дива і рай

Але знаю, все буде нелегко

Тож не буду слабким і на мить

Не помічу як в грудях щимить

Як згадаю забуте далеко

Приспів.

Тисячі доріг, мільйони миль за спиною лишаю

І вже навiть не знаю чого шукаю

Чи знайду в лихоманці нового дня

А час проходить, роки минають

І мине все життя, щоб зрозуміти слова

Про те, що найкраще там, де нас нема

А тихий голос серця

Давно шепоче

Про те як хочу

Я бути хочу...

Приспів.

Алекс Громаковский родился в Беларуси. Профессионально занимался бодибилдингом. Впоследствии начал сниматься в фильмах (в том числе - комедии "8 первых свиданий"). Летом 2019-го снялся в одной из главных ролей в голливудском боевике The Match Stick Flame известного режиссера Крейга Роберта Брусса.

Заметим, что ранее Алекс посвятил украиноязычную песню всем матерям.

Алекс Громаковский - Мамі

Напомним, недавно звезда Х-Фактора показала нежный и романтичный мир в новом видео.