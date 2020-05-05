Американский актер снял клип на украиноязычную песню: мрії кличуть за небокрай

Артист GREMO выпустил первый клип. И он на украиноязычную песню "У далекій стороні"
Американский актер и певец Алекс Громаковский, который известен также под псевдонимом GREMO, презентовал дебютный клип. В основу видео и песни положена история жизни артиста и его жизненная философия: не легко начинать все сначала, в "далекой стороне", однако человеку под силу все, если еuj сопровождает любовь.
"Идея этой песни появилась примерно четыре года назад. Тогда я почувствовал, что хочу рассказать свою историю. Подлинность - ее ключевая сила, поэтому главные роли в клипе мы играем с женой. В видеоработе рассказывается о главном: несмотря на расстояния, проблемы и трудности, любовь побеждает все. Любовь - это бесценный дар. Берегите эти чувства", - отметил GREMO.
Клип на украиноязычную песню был снят в Чикаго. Этот американский мегаполис стал родным городом для него - именно здесь GREMO женился на своей возлюбленной Лане и сегодня супруги воспитывают трехлетнего сына. Невероятные пейзажи Города Ветров также привлекают своей одухотворенностью, неповторимым шармом и красотой архитектуры. Они гармонично вплелись в общую композицию клипа.
GREMO - У далекій стороні
Текст песни "У далекій стороні":
Сам-один я на чужині
Перебите крило, й мені
Ну ніяк не піднятися в небо
Поки можу іти чи повзти
Помолюся – нехай щастить
І нехай в них все буде як треба
Приспів:
У далекій стороні
Де свiтло у вiкні
У далекій стороні
Де сніжить зима
Всім вітрам, снігам на зло
Бережуть серця тепло
У далекій стороні
Де мене нема
Мрії кличуть за небокрай
Обіцяють дива і рай
Але знаю, все буде нелегко
Тож не буду слабким і на мить
Не помічу як в грудях щимить
Як згадаю забуте далеко
Приспів.
Тисячі доріг, мільйони миль за спиною лишаю
І вже навiть не знаю чого шукаю
Чи знайду в лихоманці нового дня
А час проходить, роки минають
І мине все життя, щоб зрозуміти слова
Про те, що найкраще там, де нас нема
А тихий голос серця
Давно шепоче
Про те як хочу
Я бути хочу...
Приспів.
Алекс Громаковский родился в Беларуси. Профессионально занимался бодибилдингом. Впоследствии начал сниматься в фильмах (в том числе - комедии "8 первых свиданий"). Летом 2019-го снялся в одной из главных ролей в голливудском боевике The Match Stick Flame известного режиссера Крейга Роберта Брусса.
Заметим, что ранее Алекс посвятил украиноязычную песню всем матерям.
Алекс Громаковский - Мамі
Напомним, недавно звезда Х-Фактора показала нежный и романтичный мир в новом видео.