Американський актор зняв кліп на україномовну пісню: мрії кличуть за небокрай

Американський актор і співак Алекс Громаковский, який відомий також під псевдонімом GREMO, презентував дебютний кліп. В основу відео та пісні покладена історія життя артиста та його життєва філософія: не легко починати все спочатку, у "далекій стороні", однак людині під силу все, якщо її супроводжує любов.

"Ідея цієї пісні з‘явилася приблизно чотири роки тому. Тоді я відчув, що хочу розповісти свою історію. Справжність - її ключова сила, тому головні ролі у кліпі граємо ми з дружиною. У відеороботі розповідається про головне: незважаючи на відстані, проблеми й труднощі, кохання перемагає все. Кохання - це безцінний дар. Бережіть ці почуття", - зазначив GREMO.

Кліп на україномовну пісню було знято в Чикаго. Цей американський мегаполіс став рідним містом для нього - саме тут GREMO одружився зі своєю коханою Ланою і сьогодні подружжя виховує трирічного сина. Неймовірні краєвиди Міста Вітрів також приваблюють своєю одухотвореністю, неповторним шармом й красою архітектури. Вони гармонійно вплелись в загальну композицію кліпу.

GREMO - У далекій стороні

Текст пісні "У далекій стороні":

Сам-один я на чужині

Перебите крило, й мені

Ну ніяк не піднятися в небо

Поки можу іти чи повзти

Помолюся – нехай щастить

І нехай в них все буде як треба

Приспів:

У далекій стороні

Де свiтло у вiкні

У далекій стороні

Де сніжить зима

Всім вітрам, снігам на зло

Бережуть серця тепло

У далекій стороні

Де мене нема

Мрії кличуть за небокрай

Обіцяють дива і рай

Але знаю, все буде нелегко

Тож не буду слабким і на мить

Не помічу як в грудях щимить

Як згадаю забуте далеко

Приспів.

Тисячі доріг, мільйони миль за спиною лишаю

І вже навiть не знаю чого шукаю

Чи знайду в лихоманці нового дня

А час проходить, роки минають

І мине все життя, щоб зрозуміти слова

Про те, що найкраще там, де нас нема

А тихий голос серця

Давно шепоче

Про те як хочу

Я бути хочу...

Приспів.

Алекс Громаковский народився у Білорусі. Професійно займався бодібілдінгом. Згодом почав зніматися у фільмах (в тому числі - комедії "8 перших побачень"). Влітку 2019-го знявся в одній з головних ролей у голівудському бойовику The Match-Stick Flame відомого режисера Крейга Роберта Брусса.

Зауважимо, що раніше Алекс присвятив україномовну пісню усім матерям.

Алекс Громаковский - Мамі

Нагадаємо, нещодавно зірка Х-Фактора показала ніжний і романтичний світ у новому відео.