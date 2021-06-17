Американские ученые создали шлем для чтения мыслей: как он поможет медикам

Какова особенность шлема?

Как рассказали в компании, шлем улавливает нейронные волны, интерпретирует их в режиме реального времени и, при этом, довольно точно. В основе лежит лазерная технология, с помощью которой и происходит процесс выявления мозговой активности.

Шлем под названием Flow подключается по USB к ПК или ноутбуку, после чего активируется, и пользователь может начать работать с ним.

Как шлем поможет медикам?

Как устройство пригодится обычным пользователям пока неизвестно. Однако, медикам он поможет в исследованиях, посвященных работе мозга. В компании говорят, что также их аппарат может помочь ученым, занимающимся проблемами психических расстройств.



Чтобы записать мозговые сигналы, шлем активирует работу лазеров. Проникая через кожу и череп, они достигают мозга и фиксируют его работу. Такой метод называется не инвазивным, то есть не требует непосредственной установки чипов в мозг, как, например, в устройстве Neuralink.

Каковы недостатки шлема?

Кроме того, шлем имеет ряд недостатков — результаты, полученные с ее помощью, менее точны, а еще на нее в большей степени влияют разного рода електропомехи.



Но зато аппарат может заметить, как меняется уровень кислорода в крови и сообщить об этом своему владельцу. Также компания выпустила еще один гаджет-Flux. Этот шлем работает, как магнитоэнцефалография, фиксирующая магнитные поля, которые генерируются вследствие электрической мозговой активности. По словам разработчиков, он может отследить, как работает мозг, когда человек испытывает сильные эмоции или сосредотачивает свое внимание на чем-то. Они уверены, что шлем даст понимание того, как работает наша память.



Как сообщает Bloomberg, на обе модели уже оформлены предварительные заказы клиниками, медорганизациями и научно-исследовательскими институтами. В компании стремятся максимально удешевить производство, чтобы шлемы стоили не дороже смартфоны.