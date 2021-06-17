Американські вчені створили шолом для читання думок: як він допоможе медикам

Яка особливість шолому?

Як розповіли в компанії, шолом вловлює нейронні хвилі, інтерпретує їх у режимі реального часу і, при цьому, досить точно. В основі лежить лазерна технологія, за допомогою якої й відбувається процес виявлення мозкової активності.

Шолом під назвою Flow підключається по USB до ПК або ноутбука, після чого активується, і користувач може почати працювати з ним.

Як шолом допоможе медикам?

Як пристрій стане в пригоді звичайним користувачам поки невідомо. Однак, медикам він допоможе в дослідженнях, присвячених роботі мозку. У компанії кажуть, що також їхній апарат може допомогти вченим, які займаються проблемами психічних розладів.



Щоб записати мозкові сигнали, шолом активує роботу лазерів. Проникаючи через шкіру і череп, вони досягають мозку і фіксують його роботу. Такий метод називається неінвазивним, тобто не вимагає безпосередньої установки чипів у мозок, як, наприклад, у пристрої Neuralink.

Які недоліки шолому?

Окрім того, шолом має ряд недоліків — результати, отримані з її допомогою, менш точні, а ще на неї більшою мірою впливають різного роду електрозавади.



Але зате апарат може помітити, як змінюється рівень кисню в крові й повідомити про це своєму власнику. Також компанія випустила ще один гаджет — Flux. Цей шолом працює, як магнітоенцефалографія, що фіксує магнітні поля, які генеруються внаслідок електричної мозкової активності. За словами розробників, він може відстежити, як працює мозок, коли людина відчуває сильні емоції або зосереджує свою увагу на чомусь. Вони впевнені, що шолом дасть розуміння того, як працює наша памʼять.



Як повідомляє Bloomberg, на обидві моделі вже оформлені попередні замовлення клініками, медустановам й науково-дослідними інститутами. У компанії прагнуть максимально здешевити виробництво, щоб шоломи коштували не дорожче за смартфони.