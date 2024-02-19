Американська телеведуча Ханна Гудвін засвітилась у сукні від українського бренду (фото)

Ханна Гудвін показала сукню від українського бренду

Українські бренди дуже полюбилися голлівудським зіркам, оскільки вони доволі часто обирають сукні, капелюхи, сумки та багато інших речей, які виготовляють українські дизайнери.

Популярна ведуча не стала виключенням, оскільки для важливої премії People’s Choice Awards, дівчина вибрала розкішну білу сукню з весільної колекції, від бренду Milla Nova.

Сукня Гудвін, на перший погляд, легка та дуже стильна, оскільки вона напівпрозора й виготовлена з пір’я, яким воно вкрите по всій довжині.

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Це вбрання дозволяє Ханні продемонструвати зону декольте, оскільки воно відкрите та свою оригінальність й неповторність.

Дівчина показала свою сукню в Instagram-stories, на яких дуже помітно, як сильно вона задоволена своїм зовнішнім виглядом. Оскільки дівчина позує у дзеркалі та просто перед камерами вдома.

Варто визнати, що сукня дійсно виглядає неймовірно, адже виготовлена з особливим підходом, бо саме так виробляються українські брендові речі.

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