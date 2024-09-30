Американська реперка вийшла на сцену в сукні українського бренду та згадала про війну (відео)

Doja Cat підтримала Україну та обрала сукню від Івана Фролова

Перед присутніми вона постала у сукні з яскравим дизайном, яка була декорована бахромою. Цей одяг дозволив реперці підкреслити фігуру та продемонструвати стрункі ноги.

У якийсь момент Doja Cat висловила підтримку країнам, де продовжується війна. Зірка, як відомо, вже не вперше згадує Україну та висловлює солідарність нашому народові.

"Сьогодні страждають мільйони чоловіків, жінок та дітей в Газі, Україні, Судані, Конго та по всьому світу. У такі часи важливо пам'ятати, що разом ми маємо силу принести зміни, любов, світло та надію тим, хто найбільше цього потребує", - заявила зі сцени співачка.

Doja Cat у сукні від Івана Фролова (Фото: instagram.com/dojahqs)

Окрім того, виконавиця закликала допомагати тим, хто потерпає від насильства. Вона наголосила, що такі люди потребують постійної допомоги та підтримки.

"Будь ласка, продовжуйте використовувати свій голос на те, щоб допомогти тим, хто рятується від насильства, отримати їжу, житло та освіту. Вони їх потребують і дуже-дуже на це заслуговують. У кожному з вас, хто дивиться це і хто вирішив бути тут сьогодні, є краса і сила, і це наш час, щоб вкласти у те, що має найбільше значення, це - життя", - підкреслила знаменитість.

До слова, Doja Cat - американська виконавиця, яка у 2014 році підписала контракт із лейблом звукозапису RCA Records та випустила дебютний альбом.

Вона стала популярною завдяки своєму синглу "Mooо!", який здобув неабияку відомість на платформі YouTube. Після цього Doja Cat презентувала ще низку успішних треків, які закріпили її зірковий статус у музичній індустрії.