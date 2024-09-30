Американская рэперша вышла на сцену в платье украинского бренда и вспомнила о войне (видео)

Doja Cat поддержала Украину и выбрала платье от Ивана Фролова

Перед собравшимися она предстала в платье с ярким дизайном, которое было декорировано бахромой. Эта одежда позволила рэперше подчеркнуть фигуру и продемонстрировать стройные ноги.

В какой-то момент Doja Cat поддержала страны, где продолжается война. Звезда, как известно, уже не в первый раз вспоминает Украину и выражает солидарность с нашим народом.

"Сегодня страдают миллионы мужчин, женщин и детей в Газе, Украине, Судане, Конго и по всему миру. В такие времена важно помнить, что вместе мы имеем силу принести перемены, любовь, свет и надежду тем, кто больше всего в этом нуждается" , - заявила со сцены певица.

Doja Cat в платье от Ивана Фролова (Фото: instagram.com/dojahqs)

Кроме того, исполнительница призвала помогать тем, кто страдает от насилия. Она подчеркнула, что такие люди нуждаются в постоянной помощи и поддержке.

"Пожалуйста, продолжайте использовать свой голос на то, чтобы помочь тем, кто спасается от насилия, получить еду, жилье и образование. Они их нуждаются и очень-очень заслуживают. В каждом из вас, кто смотрит это и кто решил быть здесь сегодня, есть красота и сила, и это наше время, чтобы вложить в то, что имеет наибольшее значение, это - жизнь", - подчеркнула знаменитость.

К слову, Doja Cat - американская исполнительница, которая в 2014 году подписала контракт с лейблом звукозаписи RCA Records и выпустила дебютный альбом.

Она стала популярной благодаря своему синглу "Mooо!", получившего большую известность на платформе YouTube. После этого Doja Cat презентовала еще ряд успешных треков, которые позволили ей закрепить свой звездный статус в музыкальной индустрии.