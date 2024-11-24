UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Американка завдяки двом змінам скинула половину своєї ваги до весілля: фото до та після

Американка скинула вагу завдяки двом змінам у житті (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Американка Саманта Ванноп завдяки двом змінам у своєму житті скинула майже половину своєї ваги. Жінка раніше важила 120 кілограмів та поділилась своїми способами, які допомогли їй схуднути.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Як раніше жила жінка

36-річна жінка зізналася, що раніше насолоджувалася великими порціями ситної їжі та їла багато фаст-фуду, що призвело до того, що вона набрала кілограми.

Однак, коли Саманта заручилася зі своїм партнером, 37-річним Джо Ваннопом, то вирішила схуднути до їхнього весілля.

Якою Саманта Ванноп була до схуднення (фото: mirror.co.uk​​)

ені стало важко знайти одяг мого розміру, то я почала почуватися дуже некомфортно. Щойно я змінила свій спосіб життя, то вага впала. Це була радість мати можливість вибрати будь-яке весільне плаття", - розповіла жінка.

Спроби схуднути

Саманта Ванноп та її чоловік (фото: mirror.co.uk)

Американка назвала продукти, які зараз є у її раціоні:

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорова їжаВагаЗвички