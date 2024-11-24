Американка завдяки двом змінам скинула половину своєї ваги до весілля: фото до та після

Американка Саманта Ванноп завдяки двом змінам у своєму житті скинула майже половину своєї ваги. Жінка раніше важила 120 кілограмів та поділилась своїми способами, які допомогли їй схуднути.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
36-річна жінка зізналася, що раніше насолоджувалася великими порціями ситної їжі та їла багато фаст-фуду, що призвело до того, що вона набрала кілограми.
Однак, коли Саманта заручилася зі своїм партнером, 37-річним Джо Ваннопом, то вирішила схуднути до їхнього весілля.
ені стало важко знайти одяг мого розміру, то я почала почуватися дуже некомфортно. Щойно я змінила свій спосіб життя, то вага впала. Це була радість мати можливість вибрати будь-яке весільне плаття", - розповіла жінка.
Саманта Ванноп та її чоловік (фото: mirror.co.uk)
Американка назвала продукти, які зараз є у її раціоні:
Раніше ми повідомляли, що жінка скинула майже 20 кг за чотири місяці, завдяки цим нескладним змінам.
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