Американка завдяки двом змінам скинула половину своєї ваги до весілля: фото до та після

Як раніше жила жінка

36-річна жінка зізналася, що раніше насолоджувалася великими порціями ситної їжі та їла багато фаст-фуду, що призвело до того, що вона набрала кілограми.

Однак, коли Саманта заручилася зі своїм партнером, 37-річним Джо Ваннопом, то вирішила схуднути до їхнього весілля.

Якою Саманта Ванноп була до схуднення (фото: mirror.co.uk​​)

ені стало важко знайти одяг мого розміру, то я почала почуватися дуже некомфортно. Щойно я змінила свій спосіб життя, то вага впала. Це була радість мати можливість вибрати будь-яке весільне плаття", - розповіла жінка.

Спроби схуднути

Саманта Ванноп та її чоловік (фото: mirror.co.uk)

Американка назвала продукти, які зараз є у її раціоні: