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Американка благодаря двум изменениям сбросила половину веса до свадьбы: фото до и после

Американка сбросила вес благодаря двум изменениям в жизни (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Американка Саманта Ванноп благодаря двум изменениям в своей жизни сбросила почти половину своего веса. Женщина раньше весила 120 килограммов и поделилась своими способами, которые помогли ей похудеть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Как раньше жила женщина

36-летняя женщина призналась, что раньше наслаждалась большими порциями сытной пищи и ела много фаст-фуда, что привело к тому, что она набрала килограммы.

Однако когда Саманта обручилась со своим партнером, 37-летним Джо Ваннопом, то решила похудеть к их свадьбе.

Какой Саманта Ванноп была до похудения (фото: mirror.co.uk)

стало тяжело найти одежду моего размера, то я начала чувствовать себя очень некомфортно. Как только я изменила свой образ жизни, то вес упал. Это была радость иметь возможность выбрать любое свадебное платье", - рассказала женщина.

Попытки похудеть

Американка назвала продукты, которые сейчас есть в ее рационе:

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