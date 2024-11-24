Американка благодаря двум изменениям сбросила половину веса до свадьбы: фото до и после

Американка Саманта Ванноп благодаря двум изменениям в своей жизни сбросила почти половину своего веса. Женщина раньше весила 120 килограммов и поделилась своими способами, которые помогли ей похудеть.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
36-летняя женщина призналась, что раньше наслаждалась большими порциями сытной пищи и ела много фаст-фуда, что привело к тому, что она набрала килограммы.
Однако когда Саманта обручилась со своим партнером, 37-летним Джо Ваннопом, то решила похудеть к их свадьбе.
стало тяжело найти одежду моего размера, то я начала чувствовать себя очень некомфортно. Как только я изменила свой образ жизни, то вес упал. Это была радость иметь возможность выбрать любое свадебное платье", - рассказала женщина.
Американка назвала продукты, которые сейчас есть в ее рационе:
Ранее мы сообщали, что женщина сбросила почти 20 кг за четыре месяца, благодаря этим несложным изменениям.
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