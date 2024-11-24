Американка благодаря двум изменениям сбросила половину веса до свадьбы: фото до и после

Как раньше жила женщина

36-летняя женщина призналась, что раньше наслаждалась большими порциями сытной пищи и ела много фаст-фуда, что привело к тому, что она набрала килограммы.

Однако когда Саманта обручилась со своим партнером, 37-летним Джо Ваннопом, то решила похудеть к их свадьбе.

Какой Саманта Ванноп была до похудения (фото: mirror.co.uk)

стало тяжело найти одежду моего размера, то я начала чувствовать себя очень некомфортно. Как только я изменила свой образ жизни, то вес упал. Это была радость иметь возможность выбрать любое свадебное платье", - рассказала женщина.

Попытки похудеть

Американка назвала продукты, которые сейчас есть в ее рационе: