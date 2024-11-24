Американка завдяки двом змінам скинула половину своєї ваги до весілля: фото до та після

Американка Саманта Ванноп завдяки двом змінам у своєму житті скинула майже половину своєї ваги. Жінка раніше важила 120 кілограмів та поділилась своїми способами, які допомогли їй схуднути.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Як раніше жила жінка

Саманта з Ланкастера, що у Великобританії, працює в місцевому уряді.

36-річна жінка зізналася, що раніше насолоджувалася великими порціями ситної їжі та їла багато фаст-фуду, що призвело до того, що вона набрала кілограми.

Однак, коли Саманта заручилася зі своїм партнером, 37-річним Джо Ваннопом, то вирішила схуднути до їхнього весілля.

Якою Саманта Ванноп була до схуднення (фото: mirror.co.uk​​)

Зокрема, вона включила кардіо-вправи у свій розпорядок дня та почала правильно харчуватись, тому їй вдалося скинути половину своєї ваги.

"Я довго це відкладала, мені здавалось це неможливими. Коли м ені стало важко знайти одяг мого розміру, то я почала почуватися дуже некомфортно. Щойно я змінила свій спосіб життя, то вага впала. Це була радість мати можливість вибрати будь-яке весільне плаття", - розповіла жінка.

Спроби схуднути

Спочатку Саманта вирішила почати худнути на весіллі свого найкращого друга в липні 2012 року. Тоді у віці 24 років вона зуміла скинути декілька кілограмів.

"Я пам’ятаю, як розмовляла зі своїми друзями і сказала, що мені потрібно щось зробити, щоб схуднути. Люди продовжували казати мені, що я виглядаю чудово. Я не знаю, чому ніхто не сказав мені, що треба скинути вагу", - додала вона..

Коли Саманта сама заручилася в січні 2017 року, то вона вирішила почуватися впевнено. Тоді вона вже була членом Fitness Formation Gym у Ланкастері, але вирішила покращити свій режим тренувань.

Вона почала працювати з особистим тренером і щодня ходила в зал.

"Мені це подобалося - на той час у мене не було дітей, тому я могла ходити в спортзлаз о 6 ранку щодня перед роботою. Це просто стало частиною мого життя. Це були в основному заняття вранці та персональні тренування ввечері", - пояснила американка.

Саманта і Джо одружилися 25 листопада 2017 року і на той момент наречена втратила половину своєї ваги.

З моменту свого весілля Саманта веде здоровий спосіб життя і не повертається до старих звичок. Тепер вона заохочує своїх двох дітей добре харчуватися і регулярно займатися спортом.

Саманта Ванноп та її чоловік (фото: mirror.co.uk)

Як харчується жінка

Американка назвала продукти, які зараз є у її раціоні: