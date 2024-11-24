Американка завдяки двом змінам скинула половину своєї ваги до весілля: фото до та після
Американка Саманта Ванноп завдяки двом змінам у своєму житті скинула майже половину своєї ваги. Жінка раніше важила 120 кілограмів та поділилась своїми способами, які допомогли їй схуднути.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Як раніше жила жінка
Саманта з Ланкастера, що у Великобританії, працює в місцевому уряді.
36-річна жінка зізналася, що раніше насолоджувалася великими порціями ситної їжі та їла багато фаст-фуду, що призвело до того, що вона набрала кілограми.
Однак, коли Саманта заручилася зі своїм партнером, 37-річним Джо Ваннопом, то вирішила схуднути до їхнього весілля.
Якою Саманта Ванноп була до схуднення (фото: mirror.co.uk)
Зокрема, вона включила кардіо-вправи у свій розпорядок дня та почала правильно харчуватись, тому їй вдалося скинути половину своєї ваги.
"Я довго це відкладала, мені здавалось це неможливими. Коли мені стало важко знайти одяг мого розміру, то я почала почуватися дуже некомфортно. Щойно я змінила свій спосіб життя, то вага впала. Це була радість мати можливість вибрати будь-яке весільне плаття", - розповіла жінка.
Спроби схуднути
Спочатку Саманта вирішила почати худнути на весіллі свого найкращого друга в липні 2012 року. Тоді у віці 24 років вона зуміла скинути декілька кілограмів.
"Я пам’ятаю, як розмовляла зі своїми друзями і сказала, що мені потрібно щось зробити, щоб схуднути. Люди продовжували казати мені, що я виглядаю чудово. Я не знаю, чому ніхто не сказав мені, що треба скинути вагу", - додала вона..
Коли Саманта сама заручилася в січні 2017 року, то вона вирішила почуватися впевнено. Тоді вона вже була членом Fitness Formation Gym у Ланкастері, але вирішила покращити свій режим тренувань.
Вона почала працювати з особистим тренером і щодня ходила в зал.
"Мені це подобалося - на той час у мене не було дітей, тому я могла ходити в спортзлаз о 6 ранку щодня перед роботою. Це просто стало частиною мого життя. Це були в основному заняття вранці та персональні тренування ввечері", - пояснила американка.
Саманта і Джо одружилися 25 листопада 2017 року і на той момент наречена втратила половину своєї ваги.
З моменту свого весілля Саманта веде здоровий спосіб життя і не повертається до старих звичок. Тепер вона заохочує своїх двох дітей добре харчуватися і регулярно займатися спортом.
Саманта Ванноп та її чоловік (фото: mirror.co.uk)
Як харчується жінка
Американка назвала продукти, які зараз є у її раціоні:
- Сніданок - грецький йогурт з фруктами
- Обід - омлет або салат з тунця
- Вечеря - м'ясо або риба з овочами
- Закуски - темний шоколад, трохи печива
- Напої - переважно вода, чай чи кава без кофеїну
Раніше ми повідомляли, що жінка скинула майже 20 кг за чотири місяці, завдяки цим нескладним змінам.
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