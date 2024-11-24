Американка благодаря двум изменениям сбросила половину веса до свадьбы: фото до и после
Американка Саманта Ванноп благодаря двум изменениям в своей жизни сбросила почти половину своего веса. Женщина раньше весила 120 килограммов и поделилась своими способами, которые помогли ей похудеть.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Как раньше жила женщина
Саманта из Ланкастера, что в Великобритании, работает в местном правительстве.
36-летняя женщина призналась, что раньше наслаждалась большими порциями сытной пищи и ела много фаст-фуда, что привело к тому, что она набрала килограммы.
Однако когда Саманта обручилась со своим партнером, 37-летним Джо Ваннопом, то решила похудеть к их свадьбе.
Какой Саманта Ванноп была до похудения (фото: mirror.co.uk)
В частности, она включила кардио-упражнения в свой распорядок дня и начала правильно питаться, поэтому ей удалось сбросить половину своего веса.
"Я долго это откладывала, мне казалось это невозможными. Когда мне стало тяжело найти одежду моего размера, то я начала чувствовать себя очень некомфортно. Как только я изменила свой образ жизни, то вес упал. Это была радость иметь возможность выбрать любое свадебное платье", - рассказала женщина.
Попытки похудеть
Сначала Саманта решила начать худеть на свадьбе своего лучшего друга в июле 2012 года. Тогда в возрасте 24 лет она сумела сбросить несколько килограммов.
"Я помню, как разговаривала со своими друзьями и сказала, что мне нужно что-то сделать, чтобы похудеть. Люди продолжали говорить мне, что я выгляжу отлично. Я не знаю, почему никто не сказал мне, что надо сбросить вес", - добавила она.
Когда Саманта сама обручилась в январе 2017 года, она решила чувствовать себя уверенно. Тогда она уже была членом Fitness Formation Gym в Ланкастере, но решила улучшить свой режим тренировок.
Она начала работать с личным тренером и каждый день ходила в зал.
"Мне это нравилось - в то время у меня не было детей, поэтому я могла ходить в спортзал 6 утра ежедневно перед работой. Это просто стало частью моей жизни. Это были в основном занятия утром и персональные тренировки вечером", - объяснила американка.
Саманта и Джо поженились 25 ноября 2017 года и на тот момент невеста потеряла половину своего веса.
С момента своей свадьбы Саманта ведет здоровый образ жизни и не возвращается к старым привычкам. Теперь она поощряет своих двоих детей хорошо питаться и регулярно заниматься спортом.
Саманта Ванноп и ее муж (фото: mirror.co.uk)
Как питается женщина
Американка назвала продукты, которые сейчас есть в ее рационе:
- Завтрак - греческий йогурт с фруктами
- Обед - омлет или салат из тунца
- Ужин - мясо или рыба с овощами
- Закуски - темный шоколад, немного печенья
- Напитки - вода, чай или кофе без кофеина
Ранее мы сообщали, что женщина сбросила почти 20 кг за четыре месяца, благодаря этим несложным изменениям.
Также читайте, что 27-летняя женщина похудела на 90 килограммов, лишившись всего двух привычек.