Американка благодаря двум изменениям сбросила половину веса до свадьбы: фото до и после

Американка Саманта Ванноп благодаря двум изменениям в своей жизни сбросила почти половину своего веса. Женщина раньше весила 120 килограммов и поделилась своими способами, которые помогли ей похудеть.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Как раньше жила женщина

Саманта из Ланкастера, что в Великобритании, работает в местном правительстве.

36-летняя женщина призналась, что раньше наслаждалась большими порциями сытной пищи и ела много фаст-фуда, что привело к тому, что она набрала килограммы.

Однако когда Саманта обручилась со своим партнером, 37-летним Джо Ваннопом, то решила похудеть к их свадьбе.

Какой Саманта Ванноп была до похудения (фото: mirror.co.uk)

В частности, она включила кардио-упражнения в свой распорядок дня и начала правильно питаться, поэтому ей удалось сбросить половину своего веса.

"Я долго это откладывала, мне казалось это невозможными. Когда мне стало тяжело найти одежду моего размера, то я начала чувствовать себя очень некомфортно. Как только я изменила свой образ жизни, то вес упал. Это была радость иметь возможность выбрать любое свадебное платье", - рассказала женщина.

Попытки похудеть

Сначала Саманта решила начать худеть на свадьбе своего лучшего друга в июле 2012 года. Тогда в возрасте 24 лет она сумела сбросить несколько килограммов.

"Я помню, как разговаривала со своими друзьями и сказала, что мне нужно что-то сделать, чтобы похудеть. Люди продолжали говорить мне, что я выгляжу отлично. Я не знаю, почему никто не сказал мне, что надо сбросить вес", - добавила она.

Когда Саманта сама обручилась в январе 2017 года, она решила чувствовать себя уверенно. Тогда она уже была членом Fitness Formation Gym в Ланкастере, но решила улучшить свой режим тренировок.

Она начала работать с личным тренером и каждый день ходила в зал.

"Мне это нравилось - в то время у меня не было детей, поэтому я могла ходить в спортзал 6 утра ежедневно перед работой. Это просто стало частью моей жизни. Это были в основном занятия утром и персональные тренировки вечером", - объяснила американка.

Саманта и Джо поженились 25 ноября 2017 года и на тот момент невеста потеряла половину своего веса.

С момента своей свадьбы Саманта ведет здоровый образ жизни и не возвращается к старым привычкам. Теперь она поощряет своих двоих детей хорошо питаться и регулярно заниматься спортом.

Саманта Ванноп и ее муж (фото: mirror.co.uk​​)

Как питается женщина

Американка назвала продукты, которые сейчас есть в ее рационе: