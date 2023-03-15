Американець з Житомирщини взяв під опіку шістьох людей з інвалідністю: зворушлива історія у фото

Історія зворушливого вчинку

У 2012 році родина Джонсонів приїхала в Україну. До цього в Америці Джед був директором благодійного фонду "Родини з дітьми, що мають психологічні травми". У цій же організації його дружина Кім була медсестрою.

Їхня родина планувала усиновити хлопчика з інвалідністю, проте через проблеми з документацією зробити це змогли аж в Україні.

Джед і Кім Джонсон (фото: suspilne.media)

На Житомирщині пара створила благодійну організацію "Дім гідності", яка покликана надавати турботу людям з інвалідністю. Зараз у сім'ї Джонсонів проживає шість хлопців.

Джед каже, що всі вони різні за характером і вподобаннями. Багато з них були досить закритими на початку, але родинна атмосфера допомогла хлопцям розкритися.

Такий вигляд має "Дім гідності" Джонсонів (фото: suspilne.media)

Наприклад, 35-річний Антон, який мешкає в "Домі гідності" вже 5 років, спочатку говорив, що його любить лише Бог. Зараз чоловік змінився на краще та почувається більш-менш вільно в спілкуванні.

Антон проживає в родині вже п'ять років (фото: suspilne.media)

"Коли ми його забрати, він говорив тільки одне слово. Якщо ми його питали: хто тебе любить, він говорив: Бог. Зараз він відкрився і може багато що сказати. Тут він буде в безпеці, він не буде боятися. Ми впевнені, що люди мають бути з родиною, а не жити в інтернаті. Це - не життя", - каже Джед.

Іноді хлопці називають його татом, а часом - Жекою, що більш по-свояцьки.

Сім'я Джеда та Кім усиновила шість хлопців (фото: suspilne.media)

Джед і Кім підтримують своїх "підопічних" не одноосібно, адже їм допомагає ціла команда: соціальний працівник і корекційний педагог.

У перші дні повномасштабної війни у домі Джонсонів знайшли прихисток понад 60 людей. У березні родина вирішила виїхати до Німеччини, а через чотири місяці повернулася до України.

Усе через те, що, за словами Джеда, він дуже любить селянське життя, каже, кози, кури, собаки - це терапія на українській землі.

Усі члени родини та команда, яка допомагає людям з інвалідністю (фото: suspilne.media)