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Американец рассказал, как и зачем выучил украинский язык: абсолютно логично!

STYLERЖизнь    17.06.2020 - 17:51
Американец рассказал, как и зачем выучил украинский язык: абсолютно логично!
Американец рассказал, как смог выучить украинский язык (коллаж: РБК-Украина)

Американец из Детройта рассказал о своей жизни в Ивано-Франковске, и о том, как выучил украинский язык

Американец Джуда родом из Детройта, штат Мичиган. В Украине друзья называют его Юрой. 23-летний парень живет в Ивано-Франковске и рассказал, как и зачем он выучил украинский язык.

Джуда всегда мечтал стать врачом, но так как в США обучение дорогое, он начал рассматривать другие варианты. Он выбрал Украину, потому что когда-то здесь училась его тетя. Она рассказала ему, что в Ивано-Франковске хорошая спокойная жизнь и в местном университете хорошо учат.

Американец рассказал, что уже шестой год живет в Украине. Как-то он принимал участие в баскетбольном турнире, и никто не мог правильно выговорить его имя, поэтому он попросил называть его просто Юрой. Но так как соревнования проходили в Коломые, то его начали звать Юра из Коломыи. Об этом он рассказал в интервью газете "Експрес".

Парень завил, что начал учить украинский, чтобы можно было общаться с людьми, и знакомиться с местными красивыми девушками. Кроме того, в больницах много людей, которые не понимают английский. И чтобы им помочь ему нужно разговаривать с ними на украинском языке.

"В целом считаю, что все украинцы должны разговаривать на украинском языке, это абсолютно логично!", - заявил он.

Он также рассказал, что ему понадобилось 4-5 месяцев, чтобы понимать людей и отвечать им. Ему также помогло то, что он общался с украинскими друзьями, а также учился на подготовительном отделении университета.

Также отметил, что столкнулся с некоторыми трудностями. Ему сложно выговаривать украинские буквы "г", "и", "ь".

Напомним, пропагандисты взбесились из-за отсутствия русского языка в украинском ресторане Макдональдс.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины украинский языкамериканец
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