Американець розповів, як і навіщо вивчив українську мову: абсолютно логічно!

Американець розповів, як зміг вивчити українську мову (колаж: РБК-Україна)

Американець з Детройта розповів про своє життя в Івано-Франківську, і про те, як вивчив українську мову

Американець Джуда родом з Детройта, штат Мічиган. В Україні друзі називають його Юрою. 23-річний хлопець живе в Івано-Франківську і розповів, як і навіщо він вивчив українську мову.

Джуда завжди мріяв стати лікарем, але оскільки навчання в США дороге, він почав розглядати інші варіанти. Він вибрав Україну, тому що колись тут навчалася його тітка. Вона розповіла йому, що в Івано-Франківську гарне спокійне життя і в місцевому університеті добре навчають.

Американець розповів, що вже шостий рік живе в Україні. Якось він брав участь у баскетбольному турнірі, і ніхто не міг правильно вимовити його ім'я, тому він попросив називати його просто Юрою. Але через те, що змагання проходили в Коломиї, то його почали звати Юра з Коломиї. Про це він розповів в інтерв'ю газеті "Експрес".

Хлопець завив, що почав вчити українську, щоб можна було спілкуватися з людьми, і знайомитися з місцевими гарними дівчатами. Крім того, в лікарнях багато людей, які не розуміють англійську. І щоб їм допомогти йому потрібно розмовляти з ними українською мовою.

"Загалом вважаю, що всі українці повинні розмовляти українською мовою, це абсолютно логічно!", - заявив він.

Він також розповів, що йому знадобилося 4-5 місяців, щоб розуміти людей і відповідати їм. Йому також допомогло те, що він спілкувався з українськими друзями, а також навчався на підготовчому відділенні університету.

Також зазначив, що зіткнувся з деякими труднощами. Йому складно вимовляти українські літери "г", "й", "ь".

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Автор: Роман Мирончук